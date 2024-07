George Russell werd na afloop van de F1 Grand Prix van België gediskwalificeerd. Het was een bittere pil om te slikken, al helemaal aangezien hij had gewonnen na een briljante één-stopper. Echter, deze strategie heeft er waarschijnlijk juist toe geleid dat zijn Mercedes niet door de technische keuring kwam.

Niemand had het voor de zondag op het Circuit de Spa-Francorchamps kunnen voorspellen: een één-tweeresultaat voor Mercedes met Russell voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen ging direct voorbij Sergio Pérez bij de start en niet veel later was ook Charles Leclerc het haasje. Hamilton leek zo relatief comfortabel op weg naar de zege te rijden, maar een onverwachte één-stopper van Russell gooide roet in het eten. Hamilton wist zijn achterstand op de baan goed te maken, maar de uitdaging om zijn teamgenoot in de vuile lucht in te halen bleek te groot. Russell was dolblij, toen hij als eerste over de finish kwam in de Ardennen, maar de tranen van geluk werden al gauw tranen van verdriet: zijn W15 werd uit de resultaten geschrapt.

Artikel 4.1

George Russell en Mercedes hadden artikel 4.1 van de technische reglementen overschreden. In andere woorden: de winnende auto was te licht. Het ging om anderhalve kilogram om precies te zijn. Het minimumgewicht is 798kg en, nadat alle benzine uit de auto was gehaald aangezien vloeistoffen niet als ballast mogen worden meegerekend, stond er bij Russell 796,5kg op de weegschaal. Het gevolg is dat hij werd gediskwalificeerd, de standaardstraf voor het hebben van een illegale auto. Mercedes had niks te verbergen en ze gaven tegenover de stewards toe een fout te hebben gemaakt. Het is de tweede keer binnen een jaar tijd dat een bolide van de Duitse renstal is gediskwalificeerd. Lewis Hamilton verloor zijn tweede positie in de Grand Prix van de Verenigde Staten, nadat de plank van zijn vloer teveel versleten was. Het is de eerste keer sinds 1994 dat een winnaar uit de resultaten is geschrapt. Toen was het de Benetton van Michael Schumacher, toevallig ook op Spa-Francorchamps.

Lange run, vloer en nieuw asfalt

De één-stopstrategie is waarschijnlijk de oorzaak geweest van de diskwalificatie van Russell. Mercedes had op de droge vrijdag geen lange run op de harde band gedaan, dus ze wisten niet hoelang deze compound het zou volhouden en hoe de slijtage zou zijn. Op de zaterdag kon er ook niet aan de afstelling voor de race worden gewerkt, aangezien het toen regende. Mercedes ging ná de vrijdag ook terug naar een oude specificatie qua upgrades en dus zat er voor de race een andere vloer op de auto. Daarnaast zal ook het nieuwe asfalt een impact hebben gehad. Midden juni werd het circuit tussen bochten 17 en 2 (van Blanchimont tot en met Eau Rouge), bochten 4 en 8 (van Kemmel tot en met Bruxelles) en bochten 14 en 15 (de Pif-Paf) opnieuw geasfalteerd, resulterend in snellere rondetijden maar ook slijtage dat zich op een andere manier gedroeg. Het oude ronderecord was een 1:46.286 van Valtteri Bottas in 2018. Sergio Pérez zat daar gisteren met anderhalve seconde onder na het klokken van een 1:44.701.

Rekensom

Russell, de bandenfluisteraar, reed maar liefst 34 van de 44 ronden op de harde compound na zijn eerste en enige pitstop. Volgens Ruth Buscombe, een voormalig F1-strateeg van Ferrari, Haas en Kick Sauber, en tegenwoordig analist bij F1 TV, was de bandenslijtage bij Russell gemiddeld 0,05 per ronde vergeleken met de 0,1 per ronde bij de concurrentie.

Over het algemeen gaat een Formule 1-auto gemiddeld gezien 0,3 seconden per ronde sneller met 10 kilogram minder gewicht. Aangezien Russell 1,5kg onder het minimumgewicht zat, zal dat gemiddeld per ronde 0,045 seconden zijn geweest. Vermenigvuldig dat met 34, aangezien dat de lengte van Russells stint was, en je komt uit op een gewicht van 1,53kg dat Mercedes is misgelopen. De precieze cijfers zullen we moeten afwachten, maar dit is in ieder geval de gedachte erachter.

Vanwege het gebrek aan data over de harde band, vanwege het gebrek aan data over de algehele auto vanwege de oudere specificaties na op de vrijdag mét de upgrades te hebben gereden, vanwege het nieuwe asfalt en vanwege de onverwachte één-stopper raakte de W15 van Russell dus meer gewicht kwijt dan Mercedes van tevoren had uitgerekend. Daar komt ook nog eens bij dat er op het Circuit de Spa-Francorchamps geen uitloopronde wordt gedaan en dus kon Russell die missende 375 gram per band aan rubber niet oppakken richting parc fermé en het podium.

