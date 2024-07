Voor George Russell is de zondag in Spa-Francorchamps geëindigd in mineur. Zo wist de 26-jarige Mercedes-coureur als eerste over de streep te komen, maar was zijn wagen te licht bij het weegmomentje. Het resultaat is een diskwalificatie en hoewel Russell teleurgesteld is, is hij tegelijkertijd optimistisch dat er wel meer kansen zullen volgen.

De race in België stond bol van de tactische verrassingen. Zo was de bandenslijtage minder hoog, dan eerder verwacht en daardoor kon het van tevoren bedachte plan de prullenbak in. Russell voelde halverwege de race dat er nog wel wat leven in zijn band zat en opperde een éénstopper en dan legde hem geen windeieren. Russell kwam voor teamgenoot Lewis Hamilton over de streep, maar laatstgenoemde schrijft de zege in België uiteindelijk bij.

Hartverscheurend

De W15 van Russell woog 796,5 kilogram, daar waar het minimumgewicht 798 kilogram moet zijn. De FIA besloot Russell daarom te schrappen van het wedstrijdformulier en de tweevoudig racewinnaar reageert op X: "Hartverscheurend... We zaten 1,5 kilogram onder het gewicht en zijn gediskwalificeerd voor de race. We hebben er vandaag alles uit gehaald op de baan en ik ben er trots op dat ik als eerste over de streep kwam."

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.



We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.



There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF — George Russell (@GeorgeRussell63) July 28, 2024

