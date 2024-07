Mercedes-teambaas Toto Wolff moet na de diskwalificatie van George Russell, die op zondag de Grand Prix van België wist te winnen, erkennen dat het team duidelijke fouten heeft gemaakt. De W15 van de 26-jarige coureur werd namelijk bij het weegmomentje te licht bevonden.

Russell ving de grote prijs van België aan vanaf P6, maar wist via een uitgekiemde strategie de overwinning naar zich toe te trekken. De bandenslijtage was namelijk minder groot dan verwacht en daardoor kon Russell een eenstopper eruit persen. Toch was het feestje van korte duur, want de FIA concludeerde dat de W15 van de Brit 1,5 kilogram te licht was. Daardoor gaat er een streep door de zege van Russell, die uiteindelijk teamgenoot Lewis Hamilton als overwinnaar op het wedstrijdformulier ziet staan.

Wolff steekt hand in eigen boezem

Wolff legt de fout bij het team neer: "We moeten onze diskwalificatie accepteren. We hebben duidelijk een fout gemaakt en moeten ervoor zorgen dat we hiervan leren. We zullen vertrekken, evalueren wat er is gebeurd en begrijpen wat er mis is gegaan. Het verliezen van een één-tweetje is frustrerend en we kunnen alleen onze excuses aanbieden aan George die zo'n sterke race reed." De winst blijft met Hamilton echter wel binnen het team: "Lewis is natuurlijk gepromoveerd naar P1; hij was de snelste man op met een tweestopper en is een verdiende winnaar."

Unfortunately George has been disqualified for his car being below the minimum required weight. Here’s Toto’s reaction. pic.twitter.com/a3qJLyrwr8 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 28, 2024

Veel positieve punten, los van diskwalificatie

Nog los van diskwalificatie zat Mercedes er dit weekend goed bij en dat stemt de teambaas dan wel weer tevreden: "Ondanks de diskwalificatie zijn er veel positieve punten die we uit dit weekend kunnen halen. We hadden een auto die de maatstaf was in de race van vandaag met twee verschillende strategieën. Enkele maanden geleden zou dat ondenkbaar zijn geweest."

