Lewis Hamilton werd als winnaar uitgeroepen van de F1 Grand Prix van België, al was de andere Mercedes van George Russell die als eerste over de streep kwam. De laatstgenoemde werd echter gediskwalificeerd. Hamilton laat in een verklaring weten dat dit niet de manier is waarop hij wilde winnen.

Hamilton ving de wedstrijd op het Circuit de Spa-Francorchamps aan vanaf de derde plaats en ging bij de start direct voorbij Sergio Pérez. Een paar ronde later was ook Charles Leclerc het haasje. De zevenvoudig wereldkampioen leek op weg naar zijn eerste zege in de Ardennen sinds 2020, maar Russell bleef op oude harde banden buiten. Niemand zag het aankomen dat deze één-stopstrategie zou werken en dus zag hij als eerste het zwart-witgeblokt, terwijl hij als zesde was begonnen. Achteraf bleek zijn W15-bolide echter 1,5 kilogram te licht en dus werd Russell uit de resultaten geschrapt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell verliest zege door diskwalificatie: 'Trots dat ik als eerste over de streep kwam'

Vuile lucht

"Het is natuurlijk teleurstellend voor het team om de één-twee te verliezen, maar er zijn wel een aantal positieve dingen die we na vandaag mee kunnen nemen," liet Hamilton weten in de debrief van Mercedes. "De auto voelde goed en de snelheid zat er veel beter in dan we hadden verwacht. Er waren meerdere auto's die gelijk leken wat betreft performance, maar toen we eenmaal vooraan lagen, waren we ertoe in staat om die positie te behouden. We hadden besloten om een twee-stopstrategie te doen en hielden de directe concurrentie achter ons. George kon een één-stopper voor elkaar krijgen en, ook al kwam ik wel dichtbij hem in de laatste paar ronden, ik kon er niet langs in de vuile lucht."

OOK INTERESSANT: Wolff is er uit en bevestigt: deze twee coureurs zijn nog in beeld voor stoeltje in 2025

Niet hoe je wilt winnen

Hamilton vervolgde in het statement: "Ik leef met George mee. En je wilt een race niet winnen vanwege een diskwalificatie, maar we doen tijdens de laatste paar races wel mee in het gevecht om de overwinningen. Het is ongelooflijk hoe competitief het nu is, dus we hebben een boel werk aan de winkel om vaker consistent in het gevecht voor de zeges te blijven. Hoe dan ook, we kunnen de zomerstop in met momentum en positiviteit."

Gerelateerd