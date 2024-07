Wolff is er uit en bevestigt: deze twee coureurs zijn nog in beeld voor stoeltje in 2025

Lewis Hamilton vertrekt na afloop van dit seizoen naar Ferrari en een opvolger is nog steeds niet bekendgemaakt, maar Toto Wolff heeft in grote lijnen al helder hoe de line-up van Mercedes er in 2025 uit moet gaan zien. Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli maken nog kans op het stoeltje.

Gisteren werd bekend dat Sainz hoogstwaarschijnlijk een contract gaat tekenen bij Williams, op de voorwaarde dat hij kan vertrekken als Red Bull of Mercedes zich nog voor hem meldt. Op de interesse van Wolff lijkt hij echter niet meer te hoeven hopen, want de Oostenrijkse teambaas laat weten behoorlijk helder te hebben hoe de toekomst van Mercedes eruit moet gaan zien. Een coureur die slechts voor één of twee jaar wil tekenen, is niet waar Wolff naar op zoek is. Hij wil iemand die bereid is zich voor langere tijd aan Mercedes te binden. Vooralsnog zijn Verstappen en Antonelli zijn enige twee overgebleven opties, zo erkent hij.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek Hamilton is een kans voor Mercedes

Dat Hamilton na een jarenlang dienstverband vertrekt, ziet Wolff als een kans. "Ik heb het vertrek van een coureur altijd gezien als een nieuwe kans voor het team. Verandering is goed, dat moet je accepteren. Toen Lewis het nieuws van zijn vertrek deelde, was mijn eerste gedachte: waarom nu en niet halverwege het seizoen? Maar hij vond dat de beslissing niet alleen nodig was voor zijn eigen toekomst, maar ook voor die van het team", zo wordt Wolff geciteerd door het Spaanse SoyMotor. "De criteria voor onze volgende coureur zijn simpel: we willen de best beschikbare coureur - en op dit moment is mijn eerste optie Kimi Antonelli."

Piastri zet kanttekening bij goed resultaat in België: "Hadden de snelheid niet"Lees meer

Mercedes wil geen coureur voor één of twee jaar

Antonelli is volgens Wolff op dit moment de best beschikbare optie, gezien het feit Verstappen officieel gezien niet beschikbaar is. Mercedes sprak ook wel met andere namen, maar zij passen niet in het toekomstproject. "Andere coureurs zouden een contract voor één of twee jaar tekenen, wat voor ons niet genoeg is", zo zegt Wolff. "Als we kijken naar evolutie van Piastri, dan heeft het hem anderhalf jaar gekost om met zijn teamgenoot Lando Norris om de overwinning te kunnen vechten. Dat willen we met Kimi [ook] bewijzen. In 2025 zitten we nog steeds in een transitie, met het oog op de veranderingen in 2026, dus het is een goed seizoen om hem [dan] in ons team te hebben."

Verstappen is "alternatief scenario" voor Mercedes

De enige coureur die de plannen voor Wolff nog anders kan laten uitpakken, is weinig verrassend Verstappen. De teambaas weet echter ook dat die kans minimaal is gezien de recente ontwikkelingen bij Red Bull. "Een alternatief scenario is natuurlijk Verstappen, maar op dit moment lijkt mij dat niet realistisch", zo stelt Wolff, die wel zegt "de markt te blijven observeren."

Gerelateerd