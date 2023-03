Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Bahrein

Brian Van Hinthum

De allereerste kwalificatie van het seizoen zit erop en het is voorlopig Red Bull Racing dat met de eerste één-twee van het seizoen het beste uit de verf komt in Bahrein. Hoe gaan we later op de zondag vanaf 16:00 uur van start in Sakhir? Je leest het in dit artikel.

Tijdens de allereerste Grand Prix van het jaar is het natuurlijk altijd afwachten hoe de teams en coureurs ervoor staan. Voor het eerst in het seizoen gaan de maskers af, gaan de teams voluit en kunnen we een indicatie maken van hoe de rangorde ervoor staat. Al snel in de kwalificatie bleek dat het allemaal wel erg dicht bij elkaar lag wat betreft het speelveld en dus werd het spannend om te zien wie de zenuwen het beste in bedwang kon houden in de kwalificatiesessie.

Red Bull de baas

Voorafgaand aan de kwalificatie konden we nog met alle scenario's rekening houden. Max Verstappen had op vrijdag genoeg te klagen over de balans, terwijl het bij het team van Aston Martin juist allemaal van een leien dakje verliep. Tóch kwamen op zaterdag de kwaliteiten bij Verstappen bovendrijven en wist hij zijn RB19 keurig en - naar eigen zeggen - een beetje onverwacht op de pole te posteren. Hij wordt gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakt.

Hij krijgt op de tweede startrij gezelschap van teamgenoot Carlos Sainz. Fernando Alonso kon zijn geluk niet op met de vijfde plek van Aston Martin, al wordt er voor de race zelfs nog rekening gehouden met meer door het razendsnelle team. Vervolgens zien we de twee Mercedessen langskomen, waarna de gehavende Lance Stroll volgt op P8. Esteban Ocon en Nico Hülkenberg maken de top tien compleet. Nyck de Vries moet het doen met een teleurstellende negentiende plek. Hij kwalificeerde eigenlijk als laatste, maar het rondje van Pierre Gasly werd vanwege track limits afgepakt. Omdat we natuurlijk aan het begin van het seizoen zitten, lijkt het onwaarschijnlijk dat we nog straffen gaan zien wegens motorwissels en dergelijke en kunnen we er bijna vanuit gaan dat dit de definitieve startopstelling is.

