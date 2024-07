Marko lijkt knoop te hebben doorgehakt rondom Pérez, Ocon maakt overstap bekend | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in de Belgische Ardennen staat voor de deur en in aanloop daar naartoe is er weer een heleboel naar buiten gekomen. Zo heeft het team van Haas bekend gemaakt dat Esteban Ocon vanaf 2025 de teamgenoot van Oliver Bearman zal zijn. Dr. Helmut Marko twijfelt toch aan de toekomst van de 'onvoorspelbare' Sergio Pérez en Yuki Tsunoda weet niet wat hij moet doen om in aanmerking te komen voor een zitje naast Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van donderdag 25 juli.

Ocon vervolgt loopbaan bij Formule 1-team van Haas

Het hing al een tijdje in de lucht, maar op de vooravond van het raceweekend in België werd bekend dat Esteban Ocon vanaf 2025 voor het Amerikaanse Haas zal gaan rijden. Van de Fransman werd eerder al bekend dat hij aan het einde van 2024 bij Alpine zou gaan vertrekken, nu is bekend waar hij volgend seizoen furore wil gaan maken.

Marko voelt 'gespannen' sfeer bij Verstappen en Red Bull: "Heeft met Lambiase gesproken"

Helmut Marko heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het laat simracen van Max Verstappen tijdens raceweekenden niet meer gaat gebeuren. De Oostenrijker voelt dat de sfeer bij Red Bull Racing gespannen is voorafgaand aan de F1 Grand Prix van België. Gianpiero Lambiase en Verstappen hebben ondertussen na de race in Hongarije al wel gepraat, zo zegt Marko.

Saward: 'Mercedes gelooft niet in overstap Verstappen, aanstelling Antonelli kwestie van tijd'

Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff nog altijd volhoudt dat het nog even afwachten is wie vanaf 2025 naast George Russell zal zitten, is Formule 1-journalist Joe Saward van mening dat het slechts een kwestie van tijd is, voordat bekend wordt dat Kimi Antonelli voor de Zilverpijlen zal gaan rijden. Wolff flirt nog altijd met Max Verstappen, maar dat ziet Saward in 2025 niet gebeuren.

Hamilton legt schuld van botsing in Hongarije nog altijd bij Verstappen neer

In Hongarije zagen we twee oude rivalen, Max Verstappen en Lewis Hamilton, met elkaar knokken. Het gevecht was er eentje om de vingers bij af te likken, al raakten het duo elkaar wel. De wedstrijdleiding hield het bij een race-incident en gaf aan dat Hamilton iets meer had kunnen doen om de botsing te voorkomen. De zevenvoudig kampioen is daar bij Crash.net erg verbaasd over en zal daar vragen over gaan stellen.

Tsunoda wil dat Red Bull voor hem kiest: "Wat moet ik nog meer doen?"

En voor dat zitje naast Verstappen is Yuki Tsunoda officieel ook een kanshebber, al wordt hij maar weinig genoemd als eventuele opvolger. De Japanner zit al sinds 2021 bij het opleidingsteam van Red Bull Racing en hoewel hij hier en daar nog wat grillig is, lijkt er wel een opwaartse lijn er wel in te zitten. Op de persconferentie in België vraagt hij zich dan ook af wat hij nog meer moet doen, om te laten zien dat hij naar het Oostenrijkse team wil.

Marko lijkt knoop te hebben doorgehakt rondom Pérez en wijst naar onvoorspelbaarheid

Dr. Helmut Marko hoopt dat Sergio Pérez nog altijd een grote waarde kan zijn voor het binnenhengelen van de constructeurstitel. Wel moet hij in zijn column voor Speedweek toegeven dat de Mexicaan op dit moment wat onvoorspelbaar is. Na de wedstrijd in België komt er een evaluatiemomentje en het is nog maar de vraag of 'Checo' na de zomerstop ook de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn.

