Helmut Marko vertelt dat "het grootste probleem" van Red Bull Racing met het oog op het constructeurskampioenschap, is dat de "inconsistente" Sergio Pérez de afgelopen races veel te weinig punten heeft gescoord.

Het zwaard van Damocles bungelt boven Sergio Pérez. De Red Bull Racing-coureur presteert de afgelopen weken ondermaats en scoorde in de afgelopen zeven races slechts 21 punten. Dit terwijl McLaren een grote stap voorwaarts heeft gezet en zowel Lando Norris als Oscar Piastri consistent goede punten scoren. In de zomerstop gaan Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner in overleg over hoe nu verder. Mag Pérez blijven zitten, of wordt de 34-jarige coureur op basis van zijn prestaties halverwege het seizoen vervangen?

Typisch weekend voor Pérez

"Het was een typisch raceweekend voor Pérez: onvoorspelbaar", blikt Marko terug op de Grand Prix van Hongarije in zijn column voor Speedweek. "Sergio was heel goed op vrijdag en zat vlak achter Max Verstappen, met de beste long runs van alle coureurs. Toen resulteerde een domme fout in de kwalificatie in de zestiende startplaats, gevolgd door een zeer sterke race met de zevende plaats. Het gaat steeds op en neer met hem, niemand weet wanneer hij gaat schitteren of een fout zal maken. Hij laat geen consistente, goede performance zien."

Punten Pérez grootste probleem Red Bull Racing

De Oostenrijker vervolgt: "Max ligt nog steeds 76 punten voor in het wereldkampioenschap, terwijl McLaren het gat bij de constructeurs heeft gedicht tot 51 punten. De voorsprong van Verstappen is drie overwinningen, dus dat is fors, zelfs geruststellend. Echter, we moeten consistent presteren en weer op eigen kracht kunnen winnen. Het verdedigen van de wereldtitel bij de coureurs zal minder moeilijk worden dan het constructeurskampioenschap verdedigen. Zo lang McLaren met twee coureurs punten blijft scoren, is ons grootste probleem dat we de laatste tijd veel te weinig punten met Pérez hebben gescoord."

