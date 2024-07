Helmut Marko heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het laat simracen van Max Verstappen tijdens raceweekenden niet meer gaat gebeuren. De Oostenrijker voelt dat de sfeer bij Red Bull Racing gespannen is voorafgaand aan de F1 Grand Prix van België. Gianpiero Lambiase en Verstappen hebben ondertussen na de race in Hongarije al wel gepraat, zo zegt marko.

Marko geeft voorafgaand aan het weekend in België toe tegenover Kleine Zeitung dat het team voorafgaand aan het weekend nogal wat druk voelt om weer eens een race te winnen. "De stemming is enigszins gespannen." De situatie van afgelopen weekend in Hongarije heeft hier zeker niet bij geholpen.

Marko zag boardradio Verstappen en Lambiase 'uit de hand lopen'

Tijdens de GP van Hongarije haalde Verstappen uit naar zijn auto, de FIA en de strategie van het team. Ook gesprekken met zijn engineer Lambiase werden verhit. Marko stelt dat het eigenlijk al begon toen Verstappen aan het begin van de race zijn tweede plaats na een illegale inhaalactie terug moest geven. "Het liep uit de hand en begon met het feit dat hij vond dat hij de positie na bocht één niet had moeten teruggeven. Van het een kwam het ander." Marko weet dat de twee het inmiddels uit hebben gepraat met elkaar. "De twee hebben bij elkaar gezeten en het uitgesproken."

Geen late simulatieraces meer tijdens raceweekenden

Wat volgens veel mensen een rol heeft gespeeld in het gedrag en humeur van Verstappen, was dat hij de nacht voor de race tot diep in de nacht nog aan het simracen was. Marko stelde eerder deze week al dat dit niet meer gaat gebeuren en maakt dit nu nogmaals duidelijk. "Dat zal niet meer gebeuren. Het is een zwaar seizoen voor hem en hij is ook maar een mens. We staan nog steeds aan de leiding, maar niet meer zo superieur.”

