Red Bull legt Verstappen verbod op, 'Nederlander krijgt gridstraf voor GP België' | GPFans Recap

We zijn de F1 Grand Prix van Hongarije nog niet vergeten of de ogen zijn al gericht op de vijfde wedstrijd in zes weken: Circuit de Spa-Francorchamps, de tweede thuisrace van Max Verstappen. Er is echter slecht nieuws voor de in België geboren Nederlander, want Red Bull Racing heeft het plan om een motorwissel te doen die hem een gridstraf zal opleveren. Daarnaast heeft de energiedrankfabrikant hem een verbod opgelegd wat betreft het simracen. Dat mag Verstappen nu niet meer tot in de late uurtjes doen. Na de zomerstop wordt het tweede deel van het seizoen afgetrapt met de Dutch Grand Prix. Dan zal de FIA een aircosysteem testen tijdens de vrije trainingen. Lewis Hamilton vindt het idee maar niks en legt uit waarom. Verder heeft Flavio Briatore Alpine in enorme problemen gebracht door zijn mond voorbij te praten over een motordeal met Mercedes, is er een gespannen situatie bij Williams tussen coureur Logan Sargeant en teambaas James Vowles, en zijn de veranderingen voor het seizoen 2025 bekendgemaakt.

Hamilton kraakt idee van airco in Formule 1-auto's: "Je moet gewoon keihard trainen"

Vorige week kwam het bijzondere nieuws naar buiten dat de FIA een test gaat doen tijdens de Dutch Grand Prix met een heuse airconditioning in de Formule 1-wagens. Het idee is natuurlijk om de coureurs te helpen. Nu blijkt echter dat één van de meest ervaren coureurs het tien keer niks vindt. "Ten eerste wist ik hier niets van. Maar het is niet nodig. Dit is Formule 1, het is altijd al zo geweest. Het is nu eenmaal zwaar onder deze omstandigheden," zo vertelde Lewis Hamilton in de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Hongarije. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het per slot van rekening de koningsklasse en mogen coureurs best wel af en toe tot de limiet gedreven worden voor het vorstelijke salaris dat zij verdienen. "We zijn goedbetaalde atleten. En uiteindelijk moet je keihard trainen om de hitte te kunnen weerstaan. Het is zwaar en het is niet gemakkelijk, zeker niet als je naar plaatsen als Qatar en Singapore gaat. Maar ik denk niet dat we een airco in de auto nodig hebben." Lees hier het hele artikel over de kritiek van Lewis Hamilton.

De belangrijkste wijzigingen voor 2025 in F1 na meeting met FIA: gewicht en budgetcap

Tijdens een meeting van de FIA, de F1-teams en de FOM kwam onder meer al naar buiten dat het puntensysteem volgend jaar hetzelfde gaat blijven. Toch zijn er nog meer dingen uit de meeting gekomen die belangrijk zijn en vanaf 2025 wel of niet gaan veranderen. Coureurs mogen momenteel 80kg wegen en worden na de race ook altijd gewogen om te zien of ze daar niet te veel onder of boven zitten. Dit gaat, zo bleek na de meeting, met 2kg omhoog naar 82kg. De reden die wordt gegeven is vrij simpel: de veiligheid en gezondheid van de coureurs. Als gevolg hiervan gaat ook het gewicht van de auto omhoog. Dit is nu 798kg en zal dus 800kg worden voor 2025. Ook wat betreft de budgetcap zijn er wat veranderingen. Of beter gezegd: toch geen veranderingen. Alle kosten die te maken hebben met vaderschap- of moederschapsverlof, ziekteverlof of kosten die te maken hebben met 'entertainment' voor de werknemers, blijven geen onderdeel van de budgetcap. Dat is nu ook niet het geval. Het doel is om de budgetcap in de toekomst te verhogen en bijvoorbeeld het bovenstaande toe te voegen, maar dit laatste is dus niet gebeurd. Lees hier het hele artikel over de belangrijkste wijzigingen voor 2025.

'Sargeant en teambaas Vowles praten niet meer met elkaar bij het team van Williams'

Een opmerkelijk gerucht rondom het team van Williams doet op dit moment de rondte: Logan Sargeant en teambaas James Vowles zouden namelijk niet meer met elkaar praten binnen het team. Daarmee lijkt het einde van de Amerikaan in Britse dienst toch echt steeds dichterbij te komen. Volgens Pit Debrief lijkt het in ieder geval bijna onmogelijk dat Sargeant volgend jaar nog vastligt bij Williams. Men weet namelijk te melden dat teambaas Vowles en de Amerikaan niet eens meer met elkaar praten binnen het team. Dat gerucht wordt ook door voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson bevestigd tijdens de Viaplay F1-podcast: "Ik heb me dit weekend door een paar Amerikaanse vrienden - die Sargeant kennen - dat hij geen plezier heeft binnen hij vindt dat ze enorm hard voor hem zijn en het zou zelfs zo zijn dat hij en Vowles niet meer met elkaar praten. Ze groeten elkaar amper." Lees hier het hele artikel over de gespannen situatie bij Williams.

'Briatore praat mond voorbij over Mercedes-motordeal, Alpine vreest staking in Renault-fabriek'

Het Alpine F1-team zou vrezen dat de motorafdeling van Renault in staking gaat vanwege de geruchten die spelen rondom een motordeal met Mercedes. Flavio Briatore, die sinds kort uitvoerend adviseur is van de Franse renstal, zou echter zijn mond hebben voorbij gepraat over de deal met Mercedes. "Dit kan een aantal problemen veroorzaken," weet F1-journalist Joe Saward te melden. "Briatore heeft mensen verteld dat hij al een overeenkomst heeft gesloten met Mercedes. Briatore vertelt dat, omdat hij Carlos Sainz een stoeltje heeft aangeboden en Sainz is alleen geïnteresseerd als er Mercedes-motoren zijn, maar voordat hij zijn handtekening zit, wil hij garanties hebben, in dit geval een motordeal. Het andere probleem is dat niemand de Renault-motorafdeling in Viry-Châtillon heeft verteld wat er gaat gebeuren en ze zijn niet blij om in de media te lezen dat hun project wordt stopgezet. Het team vreest nu echt dat dit tot een staking zal leiden." Lees hier het hele artikel over de problemen bij Alpine na een blunder van Flavio Briatore.

'Verstappen ontvangt gridstraf voor F1 GP België dankzij wissel verbrandingsmotor'

Het is de laatste tijd klap op klap voor Max Verstappen en Red Bull Racing tijdens de raceweekenden in F1. Komend weekend gaat het voor de Nederlander wederom niet makkelijk worden om een race te winnen: Verstappen zal buiten de top tien gaan beginnen tijdens de Grand Prix van België. Volgens verschillende bronnen is Red Bull met Verstappen van plan om op het Circuit de Spa-Francorchamps een gridstraf te nemen. De Nederlander zit al een tijdje op vier onderdelen wat betreft zijn verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H en MGU-K en de kans was dus groot dat de Nederlander een keer over het maximum aantal zou gaan en zijn vijfde en wellicht zelfs zesde motor ging gebruiken in 2024. Die vijfde zou, deels, komend weekend al geactiveerd worden. Het zou namelijk alleen om de verbrandingsmotor gaan. Dit gaat hem een gridstraf van tien plaatsen opleveren. Lees hier het hele artikel over de aankomende gridstraf van Max Verstappen.

Red Bull legt Verstappen tóch verbod op om in de toekomst tot laat te simracen

Max Verstappen baarde afgelopen weekend opzien door tot laat in de nacht te simracen en na zijn bijzondere boardradio's op zondag kwam er redelijk wat commentaar op de drievoudig wereldkampioen. Inmiddels blijkt het zo te zijn dat het team met hem besproken heeft dat dit in de toekomst niet meer gaat gebeuren. "Max Verstappen had dit weekend een nogal dunne huid en het duurde niet lang tot er kritiek kwam. Niet raar, als je de halve nacht aan het simracen bent," vertelde Helmut Marko bij Speedweek . Vervolgens verdedigt de Red Bull-hoofdadviseur wel het feit dat hij in Imola hetzelfde deed en hij die race won. Toch zijn er nieuwe afspraken gemaakt: "Zijn deelname aan de simrace zo laat in Hongarije kwam alleen maar omdat een coureur uit zijn team niet beschikbaar was. We hebben echter afgesproken dat hij in de toekomst op zo'n laat tijdstip geen simraces meer zal gaan rijden," zo klinkt de opvallende ommezwaai bij het team van Red Bull. Lees hier het hele artikel over het verbod voor Max Verstappen.

