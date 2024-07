Red Bull verklaart contractverlenging Pérez, Wolff verwerpt 'controversiële' voorvleugel | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Sergio Pérez krijgt de wind van voren, nadat hij de laatste paar F1 Grands Prix keer op keer geen goede resultaten heeft weten te boeken. Helmut Marko kan echter verklaren waarom de Mexicaan alsnog een contractverlenging bij Red Bull Racing heeft gekregen en dat heeft te maken met de familie Verstappen. Max kreeg ondertussen complimenten met zijn tweede plaats op Silverstone. De Nederlander moest echter toekijken hoe Lewis Hamilton voor thuispubliek zegevierde. Volgens teambaas Toto Wolff ligt dat niet aan de 'controversiële' voorvleugel van de W15. De Mercedes-topman laat verder weten dat zijn Duitse renstal bereid is power units te leveren aan Alpine. Aston Martin heeft officieel een nieuwe Chief Technical Officer aangekondigd en Bruno Famin gaat in op de Alpine-test van Jack Doohan en Mick Schumacher.

Wolff verklaart waarom Mercedes Alpine van motoren wil voorzien: "Dit hebben we hun verteld"

Een van de grootste zwakke punten van Alpine is de Renault-krachtbron. Terwijl de rest van het team in Enstone werkt, zit de motorafdeling in Viry-Châtillon, een buitenwijk van Parijs. Vergeleken met Honda-RBPT, Mercedes en Ferrari zou Renault het minste vermogen leveren. Alpine overweegt naar verluidt om het ontwikkelen van hun eigen motor voor 2026, wanneer nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, te schrappen. Mercedes heeft nu bevestigd Alpine van power units te willen voorzien, als dat nodig is. Toto Wolff legt uit waarom. "Ik denk dat het een ingewikkelde situatie is, omdat we het een fijne gedachte vinden om Aston Martin met een ander team te vervangen, omdat we daar zoveel van leren," begon de Mercedes-topman tegenover de aanwezige media in Silverstone. Aston Martin gaat vanaf 2026 een samenwerking aan met Honda. "We zijn zo opgesteld als organisatie dat hoe meer power units we gebruiken, hoe beter het is om de ontwikkeling en betrouwbaarheid ervan te versnellen." Lees hier het hele artikel over het mogelijke vertrek van Renault als motorleverancier.

Verstappen geprezen om tweede plaats Silverstone: "Die man kent geen zwaktes"

Max Verstappen heeft hoge ogen gegooid met zijn tweede plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Zo wordt de Nederlander onder andere geprezen in de podcast F1 Nation-podcast. "Het klinkt vreemd om Max te feliciteren met de tweede plaats, maar hij was er echt tevreden mee," vertelt Formule 1-verslaggever Natalie Pinkham. "Hij vertelde dat ze gemaximaliseerd hadden, en de juiste keuzes op het juiste moment hebben gemaakt. Qua emotie is Lewis waarschijnlijk Driver of the Day, maar Max was daar ook zeker een goede kanshebber voor." Voor Tom Clarkson, gastheer van de persconferenties in de Formule 1, was Verstappen wel de grote man: "Lewis was fantastisch, maar ik wil wel gezegd hebben dat Max net zo briljant was als hij het hele jaar is geweest." Lees hier het hele artikel over de complimenten die aan Max Verstappen worden uitgedeeld.

Aston Martin kondigt één dag na vertrek bij Ferrari Cardile aan als nieuwe Chief Technical Officer

De stoelendans in de Formule 1 gaat verder. Eén dag na het nieuws dat Ferrari-kopstuk Enrico Cardile Ferrari per direct zou verlaten, maakt Aston Martin bekend dat de Italiaan vanaf 2025 aan de slag gaat als Chief Technical Officer bij de Britse formatie: "Ik wil Enrico bij Aston Martin welkom heten, terwijl we ons technische leiderschap verder versterken in aanloop naar de reglementswijzigingen van 2026," laat teameigenaar Lawrence Stroll optekenen. Cardile zelf zegt: "Ik kijk er naar uit om mij bij Aston Martin te voegen. De ambities en de doelen zijn duidelijk, en dit is een unieke kans om deel van deze reis uit te maken. Het is een persoonlijke en professionele uitdaging voor mij, en ik kijk er naar uit om dit iconische merk aan successen te helpen." Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van Aston Martin.

Schumacher en Doohan allebei op het lijstje van Alpine voor Formule 1-zitje in 2025

Alpine-teambaas Bruno Famin vertelt dat Mick Schumacher en Jack Doohan afgelopen week beiden een goede testdag voor de Franse formatie hebben afgewerkt, en dat ze allebei kans maken op een zitje bij de renstal in 2025. "De test is voor beide coureurs goed verlopen, daar moeten we eerlijk in zijn," begon Famin tegenover Sky Deutschland. "Beiden hebben ze een soortgelijk programma afgewerkt, en dat hebben ze goed gedaan. Dat is geweldig voor allebei. Ze staan allebei op ons lijstje, maar dat lijstje is nog aardig lang. Langer dan drie namen." Een van de overige namen op dat lijstje is vermoedelijk Carlos Sainz. De Spanjaard moet na dit seizoen bij Ferrari vertrekken om plaats te maken voor de komst van Lewis Hamilton, en wordt in de wandelgangen veelzijdig aan Alpine gelinkt. Lees hier het hele artikel over de mogelijke coureurs bij Alpine.

Wolff verwerpt 'controversiële' voorvleugel als oorzaak van opwaartse lijn bij Mercedes

Mercedes stond vorige maand onder een vergrootglas. Zo beschuldigden diverse teams, achter de schermen, de renstal ervan gebruik te maken van flexibele onderdelen. Hiervoor werd gewezen naar de voorvleugel die op de W15 was gemonteerd. Die zou in de bochten nog rechtop staan, maar op de rechte stukken zover doorbuigen, dat de concurrentie dachten dat dit ging om flexibele onderdelen. Echter, volgens teambaas Toto Wolff heeft de opwaartse lijn van de renstal niets te maken met een mogelijk 'illegale' voorvleugel waar de afgelopen maanden toch wel iets om te doen was. De Oostenrijker wijst eerder naar een ingeving van technisch directeur James Allison, waardoor nu alles op z'n plek valt. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff over de voorvleugel van de Mercedes.

Marko over contractverlenging Pérez: 'Verstappen zou niet met iedereen akkoord zijn gegaan'

Helmut Marko heeft erkend dat de beslissing om Sergio Pérez een tweejarige contractverlenging bij Red Bull Racing voor te leggen, deels is voortgekomen op basis van de voorkeuren van de familie Verstappen. "Sergio heeft een zwaar leven. Hij is de teammaat van Max, en heeft al een paar jaar weten te overleven", klinkt het tegenover Viaplay. "We wilden stabiliteit, Max en Sergio hebben een goede relatie. En ik heb al eens gezegd dat de Verstappens geen makkelijke mensen zijn. Ze zouden niet met elke teamgenoot akkoord zijn gegaan. Niet vanwege de onderlinge strijd, maar Max wil een fijne omgeving hebben waarin hij kan werken. Ze werken goed samen op het technische vlak. Sergio droomt niet meer van de wereldtitel," aldus de Oostenrijkse hoofdadviseur van Red Bull. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die ingaat op de contractverlenging van Sergio Pérez.

