Helmut Marko heeft erkend dat de beslissing om Sergio Pérez een tweejarige contractverlenging bij Red Bull Racing voor te leggen, deels is voortgekomen op basis van de voorkeuren van de familie Verstappen.

Max Verstappen is logischerwijs de grote man binnen Red Bull Racing. De 26-jarige Nederlander schreef de afgelopen drie seizoenen het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam, won in 2022 bijna eigenhandig het constructeurskampioenschap voor de formatie en haalt ieder weekend het maximale uit de auto. Een goed voorbeeld daarvan is de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Verstappen op een dag dat het niet ging, door een reeks goede beslissingen tweede wist te worden.

Artikel gaat verder onder video

Prestatieclausule Pérez

Teammaat Sergio Pérez is een ander verhaal. De Mexicaan heeft de afgelopen zes racen slechts vijftien punten gescoord en is afgezakt naar de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Een maand geleden tekende de Mexicaan een tweejarige contractverlenging, maar speculaties over zijn toekomst doen inmiddels volop de ronde. Je hoeft er immers geen expert voor te zijn om te zien dat dit niet langer houdbaar is, en in Silverstone kwam naar buiten sijpelen dat bepaalde prestatieclausules, waarmee Red Bull Racing Pérez op straat kan zetten, na de Grand Prix van België al in werking kunnen treden.

OOK INTERESSANT: Welke coureurs kan Red Bull naast Verstappen zetten na de Grand Prix van België?

Marko over contractverlenging

Waarom is de Mexicaan, die vorig jaar ook al behoorlijk matig presteerde, zo vroeg in het seizoen met twee jaar verlengd? Helmut Marko legt het uit: "Sergio heeft een zwaar leven. Hij is de teammaat van Max, en heeft al een paar jaar weten te overleven", klinkt het tegenover Viaplay. "We wilden stabiliteit, Max en Sergio hebben een goede relatie. En ik heb al eens gezegd dat de Verstappens geen makkelijke mensen zijn. Ze zouden niet met elke teamgenoot akkoord zijn gegaan. Niet vanwege de onderlinge strijd, maar Max wil een fijne omgeving hebben waarin hij kan werken. Ze werken goed samen op het technische vlak. Sergio droomt niet meer van de wereldtitel. En het maakt niet uit wie je in deze auto zet, ze zouden allemaal verslagen worden door Max", aldus de Red Bull-topman.

Gerelateerd