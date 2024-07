Sergio Pérez is bezig aan een bijzonder slechte reeks bij Red Bull Racing, en naar verluidt wordt hierdoor binnenkort een prestatieclausule geactiveerd waarmee de renstal vroegtijdig afscheid kan nemen van de Mexicaan. Maar welke coureurs zouden halverwege het seizoen in de cockpit naast Max Verstappen kunnen stappen?

Sergio Pérez zette kortgeleden zijn handtekening onder een tweejarige contractverlenging bij Red Bull Racing, waarmee hij tot eind 2026 teammaat van Max Verstappen zou blijven. De 34-jarige coureur is echter bezig aan een bijzonder slechte reeks in de Formule 1, en zodoende zou de Oostenrijkse formatie na afloop van de Grand Prix van België de mogelijk hebben om te breken met de man uit Guadalajara. Red Bull-topman Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat er prestatieclausules in het contract van Pérez waren opgenomen, en tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië verscheen in de media meer informatie over wat deze precies zouden inhouden.

Artikel gaat verder onder video

Prestatieclausules Pérez

Zo schreven meerdere sites dat als Pérez na afloop van de Grand Prix van België meer dan honderd punten achter Verstappen staat, het management van Red Bull Racing ervoor kan kiezen om de Mexicaan te vervangen. De achterstand van Pérez op de Nederlander bedraagt momenteel 137 punten. De kans lijkt dus klein dat de routinier dat nog recht weet te breien. De eerstvolgende race op de kalender is de Grand Prix van Hongarije, waarna de Grand Prix van België volgt. Zelfs als Verstappen twee keer niet scoort, moet Pérez dus in twee races 37 punten bij elkaar rijden. Kijkend naar de vijftien punten die de Mexicaan in totaal heeft gescoord in de afgelopen zes races, wordt dat wellicht een lastig verhaal.

Mogelijkheid om in te grijpen

Motorsport.com meldt daarnaast dat een andere clausule gaat over dat Pérez na België niet meer dan vijf plaatsen achter Verstappen mag staan. Het is hier niet duidelijk of het gaat over niet meer dan vijf plaatsen achterstand in het kampioenschap, of niet meer dan vijf plaatsen achterstand in drie achtereenvolgende races. In beide gevallen staat Pérez er niet best voor. Als de desbetreffende clausules geactiveerd worden, wil dat niet zeggen dat de Mexicaan per definitie op straat wordt gezet, maar de top van Red Bull heeft dan wel de mogelijkheid om in te grijpen.

Maar welke coureurs zouden na de zomerstop het stoeltje van Pérez bij Red Bull Racing over kunnen nemen? De meest voor de hand liggende mogelijkheid is zonder twijfel Yuki Tsunoda. De Japanner rijdt al jaren voor het zusterteam Visa Cash App RB, waar hij recent zijn contract nog met een jaar verlengde. Tsunoda weet teammaat Daniel Ricciardo dit seizoen vrij eenvoudig achter zich te houden en heeft de afgelopen jaren een stabiele groei laten zien. Daarnaast is het geen geheim dat Red Bull de intentie heeft om de 24-jarige coureur door te laten groeien naar Red Bull Racing, mits zijn performance goed genoeg is.

Het zou voor Red Bull meteen de deur openzetten voor Liam Lawson. De 22-jarige Nieuw-Zeelander maakte indruk met zijn invalbeurten bij VCARB afgelopen seizoen, en Marko heeft al meerdere keren toegezegd dat we hem binnenkort op de Formule 1-grid zullen zien. Het lijkt voor de hand liggend dat Lawson vanaf 2025 de tegenvallende Ricciardo zal vervangen, maar als Tsunoda na België wordt gepromoveerd, kan Lawson halverwege het seizoen vast in stappen en zodoende goed voorbereid aan het seizoen van 2025 beginnen.

Liam Lawson

Red Bull kan er ook voor kiezen om Lawson meteen naast Verstappen te plaatsen, en zodoende de line-up van VCARB ongewijzigd te laten. Dit is minder aannemelijk dan het bovenstaande scenario, omdat Tsunoda aanzienlijk meer ervaring heeft in de Formule 1, en momenteel een goed seizoen draait. Dit zou voor Pérez wel meteen einde verhaal bij de Red Bull-familie betekenen, omdat de Mexicaan dan niet het seizoen af kan maken bij VCARB, waar dat in bovenstaand scenario wel zou kunnen, ten koste van Lawson.

Daniel Ricciardo

De derde en minst waarschijnlijk mogelijkheid, is dat Daniel Ricciardo het stoeltje van Pérez overneemt. Ricciardo maakte halverwege het seizoen van 2023 zijn rentree in de Formule 1 als vervanger van Nyck de Vries, met de hoop vanuit Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, dat hij Pérez bij de grootmacht zou kunnen vervangen, zodra de prestaties weer tegen zouden gaan vallen. Momenteel staat de toekomst van Ricciardo zelf echter ter discussie, omdat hij bij VCARB momenteel niet lekker uit de verf komt. Een promotie naar Red Bull Racing, lijkt dus erg onwaarschijnlijk.

Gerelateerd