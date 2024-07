In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag werd duidelijk dat Red Bull na de vrijdag in Silverstone - gedomineerd door McLaren - nog veel werk te verrichten heeft, kreeg Max Verstappen steun van zijn collega's na het incident met Lando Norris in Oostenrijk, deelde de FIA straffen uit aan Pierre Gasly, Aston Martin en Red Bull Racing en kwam het gerucht naar buiten dat Sergio Pérez een deadline zou hebben gekregen. Dit is de GPFans Recap van 5 juli.

Artikel gaat verder onder video

McLaren domineert met Norris vrijdag in Silverstone

Het was McLaren dat indruk maakte tijdens de vrijdag in Groot-Brittannië. Lando Norris eindigde twee keer eerste tijdens de twee vrije trainingen, terwijl Oscar Piastri derde en tweede werd. Verstappen moest het doen met een vierde en zevende plaats tijdens VT1 en VT2. Een samenvatting lezen van de eerste vrije training? Klik hier! Een samenvatting van de tweede vrije training lezen? Klik hier!

Gridstraf voor Gasly is een feit: Alpine-coureur moet Britse GP als laatste starten na motorwissel

Op vrijdag werd er door de FIA al een gridstraf uitgedeeld. Pierre Gasly heeft namelijk al een flinke gridstraf gekregen in aanloop naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Alpine heeft bij de Fransman namelijk vijf motoronderdelen vervangen en is op deze manier over de limiet gegaan. Meer lezen over waarom Gasly een gridstraf heeft gekregen van de FIA? Klik hier!

FIA doet uitspraak over Hadjar en Stroll: forse boetes uitgedeeld na eerste vrije training

Isack Hadjar en Lance Stroll werden na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op het matje geroepen bij de stewards na mogelijk andere coureurs te hebben opgehouden. De FIA heeft net voor de start van de tweede trainingssessie uitspraak gedaan. Meer lezen over de straf die Red Bull en Aston Martin hebben gekregen? Klik hier!

Verstappen en Red Bull ontevreden over vrijdag in Silverstone

Zowel Max Verstappen als Helmut Marko hebben na de vrijdag alarm geslagen over de balans van de RB20 van Red Bull Racing in Silverstone. Verstappen werd vierde en zevende tijdens VT1 en VT2. De reactie van Verstappen lezen? Klik hier! De reactie van Marko lezen? Klik hier!

Steunbetuigingen voor Verstappen leggen heksenjacht buitenlandse media bloot

Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk werd Max Verstappen veelvuldig in de media én door een aantal grote namen uit de Formule 1-paddock bekritiseerd na het incident met Lando Norris. Toch is er voor de Nederlander in Groot-Brittannië dit weekend vanuit andere coureurs juist steun. Meer lezen over wat andere coureurs over het incident tussen Verstappen en Norris te zeggen hadden? Klik hier!

'Pérez kan Red Bull-zitje voor 2025 kwijtraken ondanks nieuw contract, Ricciardo staat klaar'

Sergio Pérez heeft een paar weken nog maar een contractverlenging getekend bij Red Bull Racing, maar lijkt zijn toekomst nu al niet meer met zekerheid tegemoet te kunnen zien. Desondanks loopt de Mexicaan alsnog het risico zijn F1-zitje kwijt te raken bij het topteam. Dit wist het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport te melden. Meer lezen over het gerucht dat Pérez ondanks zijn nieuwe contract bij Red Bull onder druk staat? Klik hier!

Gerelateerd