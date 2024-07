Pierre Gasly heeft een flinke gridstraf gekregen in aanloop naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Alpine heeft bij de Fransman namelijk vijf motoronderdelen vervangen en is bij allemaal over de limiet gegaan.

Om de kosten beperkt te houden in de koningsklasse van de autosport mogen de teams niet zoveel motoren per seizoen gebruiken als ze maar willen. De FIA kijkt ieder raceweekend naar wie hoeveel onderdelen heeft gebruikt. De power unit wordt op deze manier in zeven onderdelen gesplitst. Van de verbrandingsmotor (ICE), de Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), de Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K) en de turbo mogen er ieder vier per jaar gebruikt worden. De teams moeten vooral met de batterij (energy store) en de controle electronics zuinig aan doen. Daarvan mogen er maar twee gebruikt worden. Het uitlaatsysteem kan gemiddeld gezien elke drie Grands Prix worden vervangen, want daarvan is de limiet acht.

50 plekken gridstraf

Gasly heeft van Alpine een vijfde verbrandingsmotor, een vijfde MGU-H, een vijfde MGU-K en een vijfde turbo gekregen. De control electronics zijn voor de derde vervangen. De Franse renstal is daarmee in overtreding van artikel 28.2 van het sportief reglement en dus deelt de FIA een straf uit gebaseerd op wat in artikel 28.3 is beschreven. Voor ieder onderdeel waarmee Alpine over de limiet gaat, krijgt Gasly een gridstraf van 10 plekken. In dit geval loopt het totaal dus op tot een gridstraf van 50 plekken. We weten daarmee zeker dat Gasly de race op Silverstone dus vanaf achteraan het startveld moet beginnen. Volgens artikel 42.3d resulteert een gridstraf van meer dan 15 posities namelijk automatisch in een penalty dat hij als laatste moet starten.

