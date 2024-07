Isack Hadjar en Lance Stroll werden na de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op het matje geroepen bij de stewards na mogelijk andere coureurs te hebben opgehouden. De FIA heeft net voor de start van de tweede trainingssessie uitspraak gedaan.

Hadjar mocht instappen bij Red Bull Racing als vervanger van Sergio Pérez. De Algerijnse Fransman maakte hier goed gebruik van om als juniorrijder van de energiedrankfabrikant flink wat kilometers in een Formule 1-bolide te maken. Datzelfde gold voor Ollie Bearman in de Haas, Jack Doohan in de Alpine en debutant Franco Colapinto in de Williams. Hadjar kwam echter niet verder dan de negentiende positie in de tijdenlijst. In de allerlaatste minuut van Vrije Training 1 was er ook nog een angstaanjagend moment met Lando Norris. De McLaren-coureur kwam op volle snelheid uit Farm en moest het gras op om de 19-jarige Parijzenaar te ontwijken. Iets eerder in de sessie had Lance Stroll nog Charles Leclerc opgehouden in Becketts.

De twee coureurs moesten naar de wedstrijdleiding vanwege het mogelijk overtreden van artikel 37.5 van het sportief reglement van de koningsklasse in de autosport. Daarin staat dat "elke coureur die meedoet aan een vrije training, kwalificatie of sprintkwalificatie volgens de stewards onnodig op het circuit stopt of onnodig een andere coureur ophoudt, een penalty kan krijgen zoals staat beschreven in artikel 37.4". Het blokkeren van een andere deelnemer kan resulteren in een waarschuwing, reprimande of gridstraf voor de coureur. Het kan ook onbestraft blijven of dat een rondetijd wordt verwijderd.

Hadjar en Stroll hebben allebei een formele waarschuwing gekregen van de FIA, maar daarnaast moeten hun teams ook nog de portemonnee trekken. Red Bull Racing moet maar liefst €20.000 betalen voor het incident, nadat ze hadden toegegeven aan de stewards dat ze niet de nodige informatie aan Hadjar hadden doorgespeeld, waardoor de rookie op zijn beurt weer niet wist dat Norris eraan zat te komen. Datzelfde gebeurde ook bij Aston Martin, waardoor het Britse team een boete heeft gekregen van €15.000.

