Volgens Daniel Ricciardo, oud-teamgenoot van Max Verstappen, is de Nederlander een makkelijk doelwit van fans en de media sinds zijn incident met Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Onterecht, aldus de Australiër.

In gesprek met Motorsport.com zegt Ricciardo, die teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull Racing, dat het incident er gevaarlijke uit heeft gezien dan het was en de kans niet groot was dat de schade zo groot zou zijn. "Ik ga ervan uit dat ze het waarschijnlijk erger hebben gemaakt dan het was, want het is duidelijk een strijd om de leiding en 'eens vrienden, nu vijanden'. Dat is er waarschijnlijk aan de hand, kan ik me alleen maar voorstellen. Het was een zwaar gevecht, maar je vecht ook om te winnen. Dus ja, je wuift niet zomaar iemand voorbij. Ik denk dat het contact waarschijnlijk negen van de tien keer zonder gevolgen blijft. Ze gingen heen en weer en misschien was de hoek een beetje onhandig toen ze allebei de bocht namen en het maakte duidelijk een einde aan Lando's race. Maar ik denk dat het gevolg groter was dan wat er daadwerkelijk op de baan gebeurde. Van wat ik zag, leek in ieder geval niets overdreven. Was het op het randje? Waarschijnlijk wel. Maar was er iets gevaarlijks of roekeloos? In ieder geval niet van wat ik heb gezien."

Ricciardo weet dat Verstappen vanaf de eerste dag zijn ellebogen uitsteekt

Volgens Ricciardo rijdt Verstappen nog steeds hetzelfde als een paar jaar geleden: met de ellebogen uitgestoken. Het enige verschil? Hij rijdt en reageert nu volwassener. "Niemand in deze sport wil degene zijn die gepest wordt. Je wilt je mannetje staan tegenover iedereen en het gaat natuurlijk ook om je reputatie. Als mensen op je afkomen op de baan, wil je niet dat ze denken: oh, die gast is een makkie voor me. Dus je wilt altijd je ellebogen tot op zekere hoogte uitsteken. We weten dat Max vanaf dag één altijd zijn ellebogen naar buiten heeft gehad en ik denk dat het gewoon natuurlijk is, het is zijn DNA, hij is gewoon een harde racer. Het is niet iets waar hij echt diep voor hoeft te graven. Het is gewoon hoe hij racet. Het is onvoorwaardelijk bij hem dat je een zware strijd gaat krijgen. Het verandert niet per se de manier waarop je tegen hem racet. Je weet gewoon dat je een hele goede move moet maken en ervoor moet zorgen dat die succesvol os. Ik denk dat Lando dat zaterdag [tijdens sprintrace Oostenrijk] heeft geleerd. Ik denk dat hij dacht dat hij het voor elkaar had en Max zei: 'nee, niet vandaag'. Het is alsof je leeft en leert."

Ricciardo ziet niks in vergelijking met Verstappen - Hamilton in 2021

Ricciardo ziet ook dat de media het groter maakt dan het daadwerkelijk is. Ook de reacties vanuit het kamp van McLaren - die naar Verstappen en 2021 wezen - hielpen hier niet bij, aldus Ricciardo. "Het lijkt alsof mensen waarschijnlijk een beetje op Max richten en het klinkt alsof het een beetje buiten proporties is geworden. Hij is onveranderd, maar ik denk dat dat de manier is waarop hij racet. Hij laat duidelijk alles achter op de baan en dat is ook wat veel fans aan hem bewonderen. Maar denk ik dat hij volwassener is geworden sinds het begin van zijn carrière? Absoluut. Dus ja, het is niet zo dat hij constant in deze posities terechtkomt. Ik denk niet dat er op dit moment echt iets aan gedaan hoeft te worden. Misschien de briefing van de coureurs morgen. Anders hoor ik het wel, maar ik denk niet dat het incident dat ze hadden gevaarlijk was. Het was vrij lage snelheid en het was niet zoals bij bocht negen hier in Copse in '21. Dat had duidelijk veel grotere gevolgen. Dat had duidelijk veel grotere gevolgen."

