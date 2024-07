Max Verstappen kan bevestigen dat hij met Lando Norris heeft gepraat over het incident tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk van afgelopen weekend. De twee coureurs keken samen beelden terug en kwamen toe tot dezelfde conclusie, aldus de Nederlander.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder PlanetF1, zegt Verstappen dat de kritiek die hij ontvangen heeft na het raceweekend in Oostenrijk, hem niet zo heel veel doet. "Dat interesseert me geen reet. Ik ga naar huis, ik leef mijn leven. Voor mij is het enige waar ik om geef het onderhouden van mijn relatie met Lando, want we zijn goede vrienden."

Verstappen en Norris spraken maandag met elkaar

Het was de maandag na de race in Oostenrijk dat de twee met elkaar naar de race keken en conclusies trokken. Dit, volgens Verstappen, omdat de emoties zondag te hoog op waren gelopen. "Na de race zei ik dat we het even moesten laten bezinken, want de emoties liepen hoog op. We hebben maandag meteen met elkaar gesproken en ik denk dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we eigenlijk heel erg hebben genoten van ons gevecht. Maar we keken allebei naar het incident en het was zo'n dom klein tikje dat grote gevolgen had voor ons allebei. Natuurlijk een beetje meer voor Lando met hoe de lekke band zich vervolgens ontwikkelde."

Verstappen weet dat ook Norris graag 'hard' vecht

Volgens Verstappen is het goed voor F1 dat Norris en Verstappen met elkaar strijden om de zege en er gevechten zijn op de baan die tegen en soms zelfs over het randje gaan. "We racen graag hard, dat doen we al jaren, niet alleen in de Formule 1, zelfs online, maar we hebben veel lol gehad samen. Deze gevechten moeten doorgaan, want dat is wat we graag doen en ik denk dat het ook geweldig is voor de Formule 1."

