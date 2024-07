Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen en bezig aan zijn laatste seizoen bij Mercedes, kijkt uit naar de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Toch kreeg ook hij een vraag over het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen van afgelopen weekend, iets waar de Brit zich nog niet over uitgesproken had.

Het was de afgelopen raceweekenden al steeds spannender aan het worden tussen Verstappen en Norris, met afgelopen weekend op de Red Bull Ring de climax. Norris en Verstappen raakten elkaar, waarbij ze allebei een lekke band op zouden lopen. Verstappen kon door, kreeg tien seconden straf en eindigde op P5, terwijl Norris de race niet af kon maken en puntloos het circuit zou verlaten. Veel coureurs en teambazen hebben zich al uitgelaten over het incident, maar Hamilton nog niet. De Brit bracht hier donderdag in Silverstone verandering in.

Hamilton over incident Norris en Verstappen in Oostenrijk

Tijdens de persconferentie van de FIA werden naast Norris ook andere coureurs, zoals Hamilton, gevraagd naar het incident waar Norris en Verstappen bij betrokken waren. Hamilton reageert vervolgens kort en gevat. "Ik maakte er niets van. Ik concentreerde me gewoon op mijn race." Vervolgens krijgt Hamilton de vraag of hij nog tips heeft voor Norris, nadat Hamilton in 2021 vaak met Verstappen moest vechten om de titel. "Ze racen al jaren tegen elkaar, dus er is niets [tips]."

Hamilton niet 'buiten teamvergaderingen' gehouden door Mercedes

Hamilton, die volgend jaar vertrekt naar Ferrari en dus bezig is aan zijn laatste seizoen bij Mercedes, heeft zich dit seizoen al vaak uitgelaten over het feit dat George Russell eerder upgrades krijgt dan hij. Toch stelt Hamilton dat hij nog wel overal bij betrokken wordt door Mercedes. "Ik ben nog niet buiten teamvergaderingen gehouden. Ik werk nog steeds aan de auto van dit jaar. Ik ben hier al heel lang en we hebben een goede relatie met het team." De Brit is tevens blij om weer een kans te krijgen om in de koningsklasse te rijden tijdens zijn thuisrace in Silverstone, die hij in 2021 voor het laatst won. De Brit maakt zich zorgen over de toekomst van de Grand Prix. "Silverstone is een ongelooflijk sportevenement. Er is echter geen overheidssteun, misschien moeten we eens nadenken over externe investeerders."

