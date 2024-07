Lando Norris heeft onthuld dat hij al met Max Verstappen heeft gesproken na de F1 Grand Prix van Oostenrijk, waarbij de twee coureurs elkaar raakten. De Brit blikt nog een keer terug op het weekend op de Red Bull Ring en is tot een opvallende conclusie gekomen nu hij tot rust is gekomen.

Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone, de thuisrace van Norris, gaat de Brit nog eens in op het incident met Verstappen in Oostenrijk dat de Formule 1-wereld zo bezig weet te houden. Volgens Norris heeft hij al met Verstappen gesproken. "We hebben alles al besproken met elkaar en heb zelf alles nog eens doorgenomen. We hebben dingen geleerd en er waren dingen die ik al wist [van Verstappen]. Max heeft een andere manier van racen en dat maakt hem een kampioen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over incident Norris en Verstappen: "Lando is ook geen lieverdje"

Norris hoeft geen verontschuldiging van Verstappen

Norris werd ook gevraagd of Verstappen na afgelopen weekend al zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Volgens de coureur van McLaren is dit helemaal niet nodig en had hij dit ook niet van Verstappen verwacht. "Nee, Max heeft zijn verontschuldigingen niet aangeboden, maar dat was ook niet nodig. Ik heb een paar dingen in de media gezegd omdat ik gefrustreerd was en vol adrenaline en emotie zat. Ik heb toen wat dingen gezegd waar ik, zeker later in de week, het niet meer mee eens was. Ik verwachtte ook geen excuus en vind ook niet dat hij dat had moeten doen."

Gerelateerd