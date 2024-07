Volgens Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, is het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk niet alleen aan de drievoudig wereldkampioen te danken. Norris is namelijk 'ook geen lieverdje', aldus de Oostenrijker.

In zijn column voor Speedweek zegt Marko dat het niet alleen door Verstappen kwam dat de auto bij de derde bocht van de Red Bull Ring naar links neigt te gaan. Het heeft ook met het circuit, en specifiek de derde bocht en de aanloop er naartoe, te maken. "Je remt voor bocht 3 vanuit meer dan 300 kilometer per uur. Het wegdek in de remzone is relatief hobbelig en er is ook een vrij sterke helling. Allemaal factoren die een racewagen onrustig kunnen maken."

Marko zag Norris en Verstappen 'graag' vechten in Oostenrijk

Marko is voorstander van een hard en eerlijk gevecht, maar weet ook dat de FIA er is om te bepalen wat de grenzen zijn. "We zagen hoe het op die plek tot een botsing kwam. Dat kan gebeuren. Ik heb dat liever dan een saaie race binnen de toch al veel te ingewikkelde regels van de Formule 1. Ik ben een voorstander van het motto: laat ze vechten. Uiteindelijk was het in Oostenrijk een geweldig duel, dat zelfs doorging toen beide auto's met kapotte onderdelen en banden zo snel mogelijk terug naar de pits reden. Ik vond het prachtig, maar helaas met een ongelukkige afloop."

Verstappen volgens Marko niet als enige schuldig

Verstappen kreeg na afloop van het weekend in Oostenrijk dus tien seconden straf, iets wat geen invloed had op zijn eindpositie. De kritiek na de race focuste zich vooral op de Nederlander, maar volgens Marko zou ook Norris wel wat meer kritiek mogen ontvangen na afgelopen zondag. "Men moet ook in overweging nemen wat eraan voorafging. Mensen vergeten misschien dat Norris ook geen lieverdje is."

