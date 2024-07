Toto Wolff wil zich naar eigen zeggen niet focussen op de onrust binnen Red Bull Racing, maar op het in elkaar zetten van een auto met Mercedes die in staat is om races te winnen. "Dan komt de volgende stap vanzelf", aldus de Mercedes-teambaas.

Max Verstappen ligt tot en met eind 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar toch is de toekomst van de Nederlander de afgelopen maanden voer voor speculatie. Er heerst onrust binnen het team van de drievoudig wereldkampioen, en Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er ondertussen geen geheim van dat hij de 26-jarige Limburger dolgraag als vervanger van Lewis Hamilton in een Zilverpijl zou zetten. Verstappen vertelde in Oostenrijk dat hij volgend jaar gewoon nog voor Red Bull Racing zal rijden, maar zijn vader, Jos Verstappen, liet de hele discussie toch weer opwaaien.

Onrust binnen Red Bull Racing

Verstappen senior zou op de Red Bull Ring in actie komen tijdens de Legends' Parade, maar trok zijn deelname plotseling terug. Naar eigen zeggen omdat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner er alles aan had gedaan om het hele gebeuren tegen te werken. "Ik ben helemaal klaar met die man", zo liet Jos onder andere optekenen. Tegenover Viaplay zei hij vervolgens over de toekomst van Max: "Het is een beetje zielig, maar aan de andere kant: vergeten en weer door. Ik hoop dat ze een auto bouwen die wint, dan zit Max goed. Ik doe alles zodat hij op de goede plek blijft, maar zodra dat niet meer zo is... Dan weten we wat er gaat gebeuren."

Wolff in gesprek met Jos Verstappen

In gesprek met OE24 krijgt Wolff de vraag of die onrust de kans vergroot dat hij Verstappen aan zijn line-up toe kan voegen: "We moeten ons daar niet te veel mee bezig houden. We moeten ervoor zorgen dat we een auto in elkaar zetten die in staat is om racen te winnen, dan komt de volgende stap vanzelf", klinkt het. Wel werd hij in de paddock op beeld vastgelegd in gesprek met Jos. Wat daar besproken werd? "Niets bijzonders. Jos en ik kennen elkaar al sinds vroeger, toen we nog coureurs waren. Wat racen betreft zitten we op dezelfde golflengte."

