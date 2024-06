De vete tussen Jos Verstappen en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner duurt voort. De ruzie tussen het tweetal is in Oostenrijk opnieuw tot een kookpunt gekomen, en Verstappen senior lijkt een forse beschuldiging aan het adres van de Brit te uiten.

Het geruzie tussen Jos Verstappen en Christian Horner werpt een schaduw over de 'thuisrace' van Max Verstappen en Red Bull Racing in Oostenrijk. Jos zou dit weekend meedoen aan de zogeheten Legends Parade op de Red Bull Ring, waar door iconische namen uit de sport een aantal ronden in iconische wagens worden afgewerkt. Verstappen senior zou achter het stuur stappen van de RB8, een succesvolle auto waarmee Sebastian Vettel in 2012 beslag legde op het wereldkampioenschap. Op vrijdagochtend kwam echter naar buiten dat Jos plots een streep had gezet door zijn deelname.

Streep door Legends Parade

"Christian heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat ik hier zou rijden", zo liet de Rally-coureur vanuit de paddock optekenen. "Hij wilde niet dat ik in die auto gefilmd zou worden. Ontzettend kinderachtig. Ik ben helemaal klaar met die man", klonk het onder andere. Horner liet op zijn beurt op de persconferentie voor de teams weten zich niet bezig te houden met Jos, maar dat de frustraties ook bij hem hoog zitten, bleek toen hem werd gevraagd naar een opmerking van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker hintte erop dat de komst van Max Verstappen in 2025 nog niet is uitgesloten: "Als Toto zo graag een Verstappen wil, is Jos beschikbaar", klonk het.

Onderzoek Horner

De twee kregen het eerder dit seizoen ook al aan de stok, nadat er een onderzoek naar Horner werd gestart vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag. Horner werd enkele weken later vrijgesproken, maar Jos sprak in de media zijn zorgen uit over de situatie: "Dit is niet langer houdbaar. Het is beter voor het team als hij weggaat", zo klonk het destijds. Binnen Red Bull is er een machtsstrijd gaande waarbij Horner de steun geniet van de Thaise aandeelhouders, maar Jos vormt een sterke driehoek met zoon Max en Red Bull-topman Helmut Marko.

"Heel ernstig"

In gesprek met Viaplay wordt Jos gevraagd of hij inderdaad niet meer in actie komt in de Legends Parade: "Nee, helaas niet. Ik vind het ook jammer. Ik had het heel graag gedaan, en ik had me erop ingesteld", vertelt hij. "Ik heb alle spullen bij me. Maar toen ik hoorde hoe dat allemaal gegaan is en tegengewerkt werd, toen had ik zoiets van, als er zoveel tegenwerking is van iemand binnen ons team, dan hoeft het voor mij niet." Wat hij dan heeft gehoord? "Wat ik gehoord heb, is dat hij er alles aan gedaan heeft om het tegen te houden, en dat ik maar uit moest kijken of dat ding nog wel zou remmen. Ja... Dat vind ik heel ernstig om dat zo te stellen." Met dat laatste lijkt Verstappen een serieuze beschuldiging aan het adres van Horner te uiten.

Jos Verstappen hint op vertrek Max bij Red Bull

"Voor iemand die het team wil leiden en rust wil creëren, vind ik dit wel erg", vervolgt Verstappen. "Hoe moet je daar mee omgaan, als je dat hoort. Dat werkt niet in zijn voordeel. Max krijgt alle rust wel. Max gaat er niet over. Hij zat erbij toen dat verteld werd, en hij schudde zijn hoofd. Dan weet ik dat het goed zit. Maar ja, weet je. Het is een beetje zielig, maar aan de andere kant: vergeten en weer door. Ik hoop dat ze een auto bouwen die wint, dan zit Max goed. Ik doe alles zodat hij op de goede plek blijft, maar zodra dat niet meer zo is... Dan weten we wat er gaat gebeuren", hint hij op een vertrek van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Max zelf liet weten het hele incident vooral onnodig te vinden, maar schaarde zich wel achter zijn vader.

