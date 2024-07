Nico Hülkenberg heeft zijn mening gegeven over het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk. De Nederlander werd door de wedstrijdleiding én de buitenlandse media als schuldige aangewezen, maar daar kan de Haas-coureur zich niet in vinden.

Verstappen leek lange tijd af te stevenen op de winst in Spielberg, maar na een slechte pitstop van 6,5 seconden, kreeg de Nederlander plotseling Lando Norris in zijn kielzog met nog vijftien ronden te gaan. Ondertussen had Verstappen problemen met de balans van de auto, waardoor de McLaren-coureur aan kon sluiten en de aanval in kon zetten. Dat leidde tot spectaculaire gevechten, waarbij Norris hard aanviel, en Verstappen stevig verdedigde. Op een gegeven moment ging het echter mis. De twee maakten contact, en liepen beide schade op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, terwijl het voor Norris einde race betekende.

Norris nuanceert zijn woorden

Norris was na afloop witheet, en ook de buitenlandse media was niet mals in haar kritiek op Verstappen. Er werden direct vergelijkingen getrokken naar 2021, waar Verstappen - eveneens met name in de ogen van de buitenlandse media - regelmatig 'buiten het boekje ging' in gevecht met Lewis Hamilton. Norris zelf heeft zijn woorden inmiddels deels teruggenomen. Volgens de McLaren-coureur hoeft Verstappen zich niet te verontschuldigen, omdat het gewoon de manier is waarop hij racet: "En dat is een van de redenen waarom hij wereldkampioen is", klonk het onder andere.

Hülkenberg noemt voorval opgeblazen

Ook Nico Hülkenberg vond de kritiek nogal overtrokken: "Voor mij was het gewoon racen. Het was bijna onmogelijk om elkaar nog minder hard te raken. Het contact was een beetje ongelukkig, omdat er dingen afbraken van de auto's", klinkt het vanuit Silverstone in gesprek met de media. "Normaalgesproken loopt zoiets zonder grote problemen af. Ik vond dat het hele gebeuren behoorlijk werd opgeblazen. Verstappen week niet uit richting Lando, en hij liet hem gewoon een wagenbreedte ruimte. Links lag er een kerb en een grote uitloopstrook, geen muur. Ik vind dat de stewards in Oostenrijk zich er behoorlijk mee bemoeit hebben. Meer dan normaal, en misschien zelfs wel te veel."

