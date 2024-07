Max Verstappen is na zijn vierde en zevende plaats tijdens de eerste en tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië niet tevreden over zijn RB20. De Nederlander meent dat er werk aan de winkel is richting zaterdag.

In gesprek met Formula1.com zegt Verstappen dat hij niet tevreden is met zijn vierde en zevende plaats tijdens de eerste twee vrije trainingen en Red Bull nog veel werk te verrichten heeft richting de kwalificatie. "Op de softs ging het niet zo goed, in FP2 zag het medium er iets beter uit. Dus ja, er is nog wel wat werk aan de winkel. We hebben natuurlijk ook een paar dingen geprobeerd aan de auto tussen VT1 en VT2 en we moeten nu gewoon een beetje analyseren wat we beter kunnen doen voor morgen."

Red Bull probeerde volgens Verstappen al een paar dingen

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko stelde dat VT1 beter ging dan VT2 en dat Red Bull tussendoor wat dingen heeft geprobeerd. Verstappen kan dit beamen. "Ja, we hebben een paar dingen geprobeerd, dus dat moeten we nu allemaal analyseren en dat zal ons dan een richting geven voor morgen, waarbij ik natuurlijk denk dat het weer een beetje gaat regenen, dus daar moeten we allemaal rekening mee houden."

