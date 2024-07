Lando Norris was het snelst in de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. De McLaren-coureur zat met een rondetijd van 1:27.420 zo'n anderhalf tienden van een seconde onder Lance Stroll. Oscar Piastri completeert de top drie.

De eerste trainingssessie voor de 59e Formule 1-wedstrijd op het klassieke circuit van Silverstone werd verreden op een droge baan, al lag de regen wel op de loer. De zon kwam dan ook niet tevoorschijn en het was niet warmer dan 17°C. De sessie begon om 12:30 uur lokale tijd. McLaren waarschuwde Norris dat het gripniveau vergelijkbaar zou zijn als met tien uur 's ochtends tijdens een wintertest op het Spaanse circuit van Barcelona-Catalunya. In andere woorden, het was glad. Dat merkte Yuki Tsunoda al gauw, want de VCARB-coureur spinde de grindbak in bij Luffield en zorgde voor de rode vlag met nog 51 minuten op de klok.

Op het moment dat Vrije Training 1 werd stilgelegd voor Tsunoda vonden we George Russell bovenaan de tijdenlijst met een 1:28.888 voor ploegmaat Lewis Hamilton. Max Verstappen lag toen derde voor Charles Leclerc en Oscar Piastri. Tsunoda had de zesde positie in handen, maar zou later in de sessie terugvallen, aangezien hij niet verder zou deelnemen.

Halverwege de sessie waren de rondetijden al wat gezakt. Carlos Sainz dook als eerste in de 1:27'ers - een 1:27.925 om precies te zijn. Hamilton was voor Russell beland met Verstappen op de vierde plek. Lance Stroll maakte de top vijf af met nog 30 minuten op de klok. De Canadees klaagde dat het brake-by-wire-systeem niet werkte, maar Aston Martin wist dit rap op te lossen.

Piastri komt tot stilstand

Oscar Piastri viel met nog zeven minuten te gaan stil. Volgens de McLaren-coureur ging het om een hydraulisch probleem. De Australiër kon zijn auto laten uitrollen tot de ingang van de pitstraat. Vanaf daar kon hij geduwd worden door de marshals naar zijn pitbox en dus hoefde de sessie niet te worden stilgelegd.

De andere McLaren sloot Vrije Training 1 als snelste af. Norris klokte een 1:27.420 op de softs en was daarmee 0.134 seconden sneller dan Stroll, de grootste verrassing van de sessie. Piastri bleef op 0.211 seconden achterstand nog derde. Verstappen was het snelst van iedereen op de mediums. Met een 1:27.729 zat de Nederlander 0.309 seconden boven de tijd van Norris. Russell was slechts negen duizendsten langzamer dan Verstappen, eveneens op de mediums. Fernando Alonso werd op softs zesde. Hamilton en Leclerc moesten het doen met P7 en P8 op de mediums voor Carlos Sainz die zijn beste tijd deed op de harde compound.

Jack Doohan, de vervanger van Pierre Gasly bij Alpine, werd zeventiende, een positie voor debutant Franco Colapinto die in de Williams van Logan Sargeant mocht deelnemen. Isack Hadjar werd negentiende in de Red Bull van Sergio Pérez op 1.850 seconden achterstand van Norris. De Fransman zat Norris in de laatste minuut nog flink in de weg, waardoor de McLaren bijna op de Red Bull knalde.

