Sergio Pérez kon vorige maand een contractverlenging bij Red Bull Racing aankondigen. Desondanks loopt de Mexicaan alsnog het risico zijn F1-zitje kwijt te raken bij het topteam. Dit wist het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport te melden.

Pérez komt al sinds 2011 uit in de Formule 1. Dit deed de man uit Guadalajara lange tijd voor teams uit het middenveld. Sauber gaf hem als eerste een kans en in 2012 stond hij meermaals op het podium. Hij kwam zelfs dichtbij de overwinning in Maleisië in een gevecht met de Ferrari van Fernando Alonso. Een overstap naar McLaren wierp zijn vruchten niet af en dus zou hij vanaf 2014 uitkomen voor Force India, wat later Racing Point werd. Zo nu en dan belandde Pérez op het podium. Tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020 was het echt raak: hij won de wedstrijd na een briljante inhaalrace en overtuigde Red Bull op die manier om hem vanaf 2021 aan te nemen.

Pérez in een dip

Pérez won zijn eerste race voor Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan en in de seizoensfinale van 2021 probeerde hij teamgenoot Max Verstappen aan zijn eerste wereldkampioenschap te helpen door buiten te blijven op oude banden en het gevecht aan te gaan met Lewis Hamilton. In 2022 schreef hij de Grands Prix van Monaco en Singapore op zijn naam, maar moest zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc in de strijd om de tweede plek in de eindstand. Pérez werd in 2023 wel tweede in het kampioenschap na overwinningen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar hij scoorde minder punten dan in het jaar ervoor. Hij kreeg middenin het seizoen flink de wind van voren, toen hij keer op keer niet goed presteerde in de kwalificaties. Nu in 2024 zit Pérez opnieuw in een dip als het gaat om zijn resultaten, want hij komt niet langer in de buurt van poles en podiums.

Ricciardo klaargestoomd

Red Bull hoopte door 'Checo' vroeg in het seizoen zekerheid te geven dat de Mexicaan zich niet langer hoefde to focussen op zijn contract en daardoor beter kon concentreren op het neerzetten van goede resultaten. Aangezien zijn prestaties echter niet verbeteren, loopt hij naar verluidt alsnog het risico zijn zitje kwijt te raken voor 2025. Volgens AMuS zou er namelijk een prestatieclausule in zijn contract staan. Daniel Ricciardo wordt naar verluidt als de topkandidaat gezien om Pérez bij Red Bull op te volgen. De Australiër zou ook een prestatieclausule hebben, maar waar zijn VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda al drie races puntloos is geweest, is Ricciardo juist achtste en negende geworden in Canada en Oostenrijk, respectievelijk. De mogelijke promotie van Ricciardo geeft Liam Lawson de nodige ruimte om zijn terugkeer te maken in de Formule 1 bij het Red Bull-zusterteam. Carlos Sainz wordt niet als kandidaat gezien om de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden of bij VCARB terecht te kunnen.

