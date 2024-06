De Formule 1 is neergestreken in Oostenrijk, waar een sprintweekend wordt afgewerkt. Dat betekent dat het vandaag tijd is voor de sprintrace. En kijkend naar de weersvoorspellingen, wordt het zweten voor de rijders.

De Grand Prix van Oostenrijk is één van de drukst gezochtste raceweekenden in de Formule 1 van het jaar. Met name de Nederlandse fans trekken massaal naar de Red Bull Ring in Spielberg, in de hoop Max Verstappen als eerste over de streep te zien komen. En die hoop lijkt niet ijdel, want de Red Bull Racing-coureur heeft een indrukwekkende staat van dienst op het Oostenrijkse asfalt opgebouwd. De drievoudig wereldkampioen heeft de race in Spielberg maar liefst vier keer op zijn naam geschreven, en is daarmee recordhouder op de Red Bull Ring.

Red Bull Ring

De Red Bull Ring is in 1969 uit de grond gestampt en stond destijds bekend als de Osterreichring, een roemruchtig en gevaarlijk circuit. In 1995 heeft Formule 1-architect Herman Tilke de baan onder handen genomen, met als opdracht om het circuit moderner en veiliger te maken. Vandaag de dag telt de Red Bull Ring tien bochten en drie DRS-zones. De baan voert de coureurs over 4,318 kilometer asfalt, en daarmee is het een van de kortere circuits op de kalender. De race telt daarom maar liefst 71 ronden. De snelste raceronde is in handen van Carlos Sainz. De Spanjaard ging in 2020 in 1.05.619 de ring rond.

Weerbericht sprintrace Oostenrijk

Net als de afgelopen jaren, wordt de Red Bull Ring vanwege de vele inhaalmogelijkheden, ingezet als decor voor een sprintweekend. Dat betekent dat het vandaag tijd is voor de race over honderd kilometer, waarna er vanmiddag wordt gekwalificeerd voor de hoofdrace. De sprintrace begint om 12:00 uur Nederlandse tijd en wordt verreden onder zonnige omstandigheden. Met een temperatuur van maar liefst maximaal 29 graden, is er slechts twee procent kans op neerslag.

