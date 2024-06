In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek uit geruchten dat Red Bull Racing een grote upgrade naar voren gaat halen om het tij wat sneller te keren voor Max Verstappen en het team, vond Carlos Sainz dat Lewis Hamilton afgelopen weekend een straf had moeten krijgen van de FIA, discussieerden Lando Norris en Verstappen na de Grand Prix van Spanje over het moment bij de eerste bocht tijdens de start van de race en liet Verstappen zich ook uit over de uitspraken van Mercedes over de 'downgrade' van Red Bull. Dit is de GPFans Recap van 25 juni.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull Racing schuift groot updatepakket naar voren als reactie op zorgen Verstappen'

De plannen bij Red Bull Racing lijken op de schop te gaan nu het team niet zo goed presteert als in de afgelopen twee seizoenen. Het team lijkt van plan om nog voor de zomerstop te komen met een flink upgradepakket voor de RB20. McLaren lijkt namelijk inmiddels over het snelste pakket te beschikken. Na de winst in Spanje uitte Verstappen zijn bezorgdheid over de huidige snelheid van de RB20 en die zorgen zijn, volgens De Telegraaf, binnen het team uiterst serieus genomen. Meer lezen over de upgrade van Red Bull Racing die eraan zit te komen voor Verstappen? Klik hier!

Sainz vindt dat Hamilton straf verdiende: "Ik kreeg voor hetzelfde vergrijp wel een penalty"

Carlos Sainz eindigde buiten het podium tijdens de F1 Grand Prix van Spanje en had het naast Charles Leclerc ook met de FIA aan de stok na de race. De thuisheld vond dat hij van de baan was gedrukt door Lewis Hamilton en is teleurgesteld dat de stewards geen straf uitdeelden aan de Mercedes-coureur. Meer lezen over wat Sainz te zeggen had over het ontbreken van een straf voor Hamilton? Klik hier!

Verstappen en Norris discussiëren over eerste bocht: "We vertragen elkaar"

Max Verstappen en Lando Norris waren zondag tijdens de openingsfase van de F1 Grand Prix van Spanje betrokken bij een momentje, waar Norris zover naar rechts reed dat Verstappen even op het gras kwam. Na afloop konden de twee coureurs het er in de Cooldown Room over hebben en leverde dit een interessant gesprek op met twee verschillende meningen. Meer lezen over de discussie tussen Norris en Verstappen na de race in Spanje? Klik hier!

Verstappen reageert op 'downgrade'-opmerking van Mercedes: "Bulls***!"

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing gaat het dit jaar allemaal wat moeizamer dan de afgelopen twee jaar. De concurrentie is in rap tempo dichterbij gekomen, ondanks dat Red Bull haar auto heeft voorzien van upgrades. Mercedes-topman James Allison stelde dat de upgrade van de RB20 misschien wel een downgrade is geweest, maar dat vindt Verstappen complete onzin. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had over de uitspraken vanuit Mercedes? Klik hier!

'Sargeant heeft al nieuwe plannen voor vertrek Williams en tekent bij IndyCar-team'

Logan Sargeant lijkt steeds minder kans te maken op een contractverlenging bij het Williams F1-team. Naar verluidt heeft de Amerikaan echter al een plan-B. Hij zou zijn handtekening al hebben gezet om in de IndyCar aan de slag te gaan in zijn thuisland. Meer lezen over waar de toekomst van Sargeant ligt als hij niet bij Williams kan en mag blijven? Klik hier!

Gerelateerd