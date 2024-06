Carlos Sainz is niet te spreken over de inhaalactie van Lewis Hamilton in de F1 Grand Prix van Spanje. De thuisheld vond dat hij van de baan was gedrukt en is teleurgesteld dat de stewards geen straf uitdeelden aan de Mercedes-coureur.

Dankzij upgrades op de W15-bolide bevindt Mercedes zich plotseling wat meer vooraan het veld en dus kunnen Hamilton en George Russell de strijd aangaan met de Ferrari's van Sainz en Charles Leclerc. Beide Zilverpijlen finishten op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de rode wagens met Hamilton op het podium voor Russell en Leclerc voor Sainz. Na de eerste pitstops was de laatstgenoemde voor Hamilton terechtgekomen dankzij een undercut, maar de zevenvoudig wereldkampioen wist de positie weer terug te pakken. Onder de indruk van de actie was Sainz niet. "Hij raakte me en duwde me van de baan. Bekijk de onboardbeelden. Hij moet me weer voorbij laten," klonk het via de radio.

Van de baan geduwd

"Ik vind dat hij me van de baan heeft geduwd," legde Sainz uit tegenover Sky Sports F1. "Daarna had er nagedacht moeten worden over of het hard-tegen-hard racen was en of het legaal was. Als je het sportief reglement volgt, precies zoals ze geschreven zijn, dan denk ik niet dat het legaal was. Ik kreeg voor hetzelfde vergrijp wel een penalty in Miami. Er moet consistentie worden gezocht met hoe straffen worden uitgedeeld. Natuurlijk zorgde ik ervoor dat die boodschap ook zou aankomen bij de FIA. Ik deed er alles aan om te proberen de Mercedes achter me te houden, maar ze waren simpelweg sneller."

Deur open

"Van mijn kant was het geweldig," reageerde Hamilton bij de Britse tv-zender. "Ik vond het een eerlijke actie. Uiteindelijk beschermde hij de binnenste racelijn niet volledig. Hij liet de deur open en dus ging ik ervoor - een late actie aan zijn binnenkant, volgens mij raakten onze wielen elkaar eventjes. Maar volgens mij zat hij gewoon nog op de baan, dus... Ik liet hem genoeg ruimte. Nee, ik liet hem zoveel mogelijk ruimte als ik kon."

