Carlos Sainz Jr. (29) moet na dit seizoen vertrekken bij het Formule 1-team van Ferrari, maar heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden. Hoewel er her en der al enkele opties zijn weggevallen, komt er nu plots ook een optie bij. Het Spaanse El Confidencial meldt namelijk dat niemand minder dan Alpine zich heeft gemeld in de strijd om de handtekening van Sainz.

Sainz weet al enige tijd dat hij na dit seizoen zijn koffers moet pakken bij Ferrari, maar de Madrileen maakt geen haast wat betreft zijn nabije toekomst. Hij evalueert rustig alle opties en kijkt wat de rijdersmarkt hem te bieden heeft. Sainz zag al een aantal deuren, zoals bij Red Bull en Aston Martin, in het slot vallen, maar ziet nu anderzijds ook weer een verrassende deur opengaan. Dat de teams van Audi [nu nog KICK-Sauber] en Williams interesse hebben in een samenwerking met de Spanjaard, is geen geheim, maar dat ook Alpine alles op alles wil zetten om de meervoudig Grand Prix-winnaar binnen te halen, komt als een verrassing. Het is echter om meerdere redenen koren op de molen voor Sainz, die in zijn handjes wrijft.

Alpine mengt zich in strijd om Carlos Sainz

Met Audi, Williams én Alpine als geïnteresseerden hoeft Sainz waarschijnlijk geen concessies te gaan doen op bijvoorbeeld zijn salariseisen. Nu er maar liefst drie teams vechten om zijn handtekening, zullen ze allemaal een ultiem bod uitbrengen om de 29-jarige coureur te overtuigen. Alpine, dat na dit seizoen afscheid neemt van Esteban Ocon, hoopt echter ook op sportief vlak de interesse van Sainz te kunnen wekken. De Fransen begonnen bijzonder slecht aan het seizoen, maar raken de laatste weken steeds beter in vorm. Ook haalde het team Flavio Briatore binnen, iemand die - samen met Renault-CEO Luca de Meo - op het Circuit de Catalunya al zou hebben gesproken met de vader van Sainz, zo schrijft El Confidencial. Alpine liet ook in Spanje zien de weg naar boven te hebben gevonden en zij zijn misschien wel het team waar Sainz de meeste kans heeft om punten te pakken.

Sainz interessantie optie voor Alpine

Sainz is om meerdere redenen interessant voor Alpine. Allereerst reed de geboren Madrileen in het verleden al voor Renault, waardoor hij de fabriek, de mensen en de werkwijze kent. Daarnaast beschikt hij over de benodigde kwaliteiten om het team verder vooruit te helpen. Ook het feit dat hij de Spaanse nationaliteit draagt, is een voordeel voor Alpine. Hoewel het merk Frans is, is Spanje een grote afzetmarkt voor Renault. CEO De Meo heeft veel connecties in Spanje, spreekt vloeiend Spaans en heeft een tweede woning in dat land. Samen met Briatore hoopt hij een verrassende slag te kunnen slaan op de rijdersmarkt door Sainz te contracteren.

Doohan langer in wachtkamer?

Jack Doohan zou in dat geval iets langer geduld moeten hebben. De 21-jarige Australiër wacht op zijn kans bij Alpine en werd gezien als een serieuze optie toen bekend werd dat Ocon na dit seizoen vertrekt. Alpine zou echter toch de voorkeur hebben voor een ervaren coureur met bewezen kwaliteiten, zoals Sainz, om het team op de korte termijn snel vooruit te helpen.

