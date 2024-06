Lewis Hamilton kwam als derde over de streep tijdens de Grand Prix van Spanje en mocht zodoende na afloop van de race aanschuiven bij het gebruikelijke praatje met de pers. Max Verstappen was als winnaar van de wedstrijd ook aanwezig en vertelde dat de dominantie van Red Bull compleet is verdwenen. Hamilton leek het echter allemaal niet zo te geloven, zo bleek uit zijn lichaamstaal.

Verstappen won de Grand Prix van Spanje, maar het kwam hem wederom niet zomaar aanwaaien dit weekend. Lando Norris versloeg hem in de kwalificatie en ook tijdens de race was de McLaren een constante bedreiging. Verstappen stelde na afloop op de persconferentie dat de eerdere dominantie van Red Bull "compleet is verdwenen" en dat zijn team opnieuw een stap naar voren moet zien te vinden. Deze claim van Verstappen zorgde echter voor een cynische lach bij Hamilton, die vervolgens zijn hoofd schudde. De zevenvoudig wereldkampioen leek maar weinig te geloven van de woorden van Verstappen, die in Barcelona toch alweer zijn zevende overwinning van het seizoen wist bij te schrijven.

Verstappen denkt dat dominantie "compleet verdwenen" is

Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of hij dit weekend een wake-up call heeft gehad. De Nederlander reageerde dat hij al langer weet dat er werk aan winkel is voor Red Bull als ze kampioen willen worden dit seizoen. "Wat betreft de wake-up call, denk ik dat we al behoorlijk wakker zijn met wat er momenteel gebeurt. Dus ja, we moeten doordrukken. We moeten onderdelen sneller en beter brengen. Ik bedoel, we hadden een zeer dominante auto vorig jaar. Dat is compleet verdwenen. En ja, we moeten echt proberen om die stap te maken om er weer voor te staan", zo zei hij.

Hamilton lijkt weinig te geloven van claim Verstappen

Na deze woorden was te zien dat Hamilton maar weinig leek te geloven van de woorden van Verstappen over het feit dat de dominantie compleet is verdwenen. De zevenvoudig wereldkampioen begon cynisch te lachen en schudde vervolgens afkeurend zijn hoofd. Ook Norris kon zijn lach niet in bedwang houden. Hoewel de concurrentie inderdaad dichter bij Red Bull weet te komen, blijft het een feit dat Verstappen 'gewoon' zeven van de inmiddels tien verreden races heeft gewonnen. In het coureurskampioenschap heeft hij dan ook een straatlengte voorsprong op de rest. Verstappen heeft 219 punten en nummer twee Norris volgt met 150 punten.

