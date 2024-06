Charles Leclerc was niet onder de indruk van de touché met Carlos Sainz tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De lokale held kreeg de wind van voren van zijn Ferrari-teamgenoot, maar vuurde na afloop van de race terug.

Ferrari zat er aan het begin van het seizoen goed bij met het ene na het andere podiumresultaat en zelfs een overwinning voor Sainz in Australië. Vervolgens zegevierde Leclerc eindelijk in zijn thuisrace op de straten van Monte Carlo. Sindsdien heeft de Italiaanse renstal het lastig. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada gingen beide coureurs niet door naar Q3 en op de zondag kwamen ze allebei niet aan de finish. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya moesten Leclerc en Sainz hun meerdere erkennen in Max Verstappen, Lando Norris en de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.

Touché in bocht 1

Het Ferrari-duo werd vijfde en zesde in Spanje, nadat ze vanaf diezelfde plekken waren begonnen, maar een saaie wedstrijd maakten ze niet mee. In de openingsfase ging Sainz namelijk buitenlangs Leclerc met contact tot gevolg. "We hadden een duidelijke strategie op het begin om allebei onze banden te sparen en later aan te vallen," legde Leclerc uit tegenover de aanwezige media. "Carlos spaarde niet in bocht 14 en natuurlijk had hij toen de mogelijkheid om mij in te halen in bocht 1, wat zonde is aangezien we allebei tijd verloren. Ik beschadigde mijn voorvleugel, omdat Carlos de bocht nam en niet zag dat ik aan de binnenkant zat." De Monegask noemde het incident verder "onnodig".

Doen wat een coureur hoort te doen

Na het horen van de kritische woorden van Leclerc zei Sainz tegenover Sky Sports F1: "Het gebeurt te vaak dat hij na de race klaagt over iets. Eerlijk gezegd, op dit punt van het seizoen... Ik weet het niet, ik viel gewoon aan. Wij reden op nieuwe softs en de Mercedessen op een gebruikt setje. We moesten gewoon de aanval inzetten in de eerste ronden en gebruikmaken van de nieuwe banden en ze proberen in te halen, zoals ik voor de race al zei. Ik haalde Charles in, omdat... Ik weet niet of hij een fout maakte of dat hij teveel aan het sparen was. Ik deed vervolgens een undercut op Lewis en we haalden Russell bijna in tijdens de pitstops, dus ik probeerde gewoon te doen wat ik hoor te doen als coureur."

