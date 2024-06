Logan Sargeant lijkt steeds minder kans te maken op een contractverlenging bij het Williams F1-team. Naar verluidt heeft de Amerikaan echter al een plan-B. Hij zou zijn handtekening al hebben gezet om in de IndyCar aan de slag te gaan in zijn thuisland.

Sargeant racete al op jonge leeftijd in Europa en in 2015 werd hij de eerste Amerikaan om het wereldkampioenschap karten op zijn naam te schrijven sinds Lake Speed dat deed in 1978. Na een aantal succesvolle seizoenen in regionale Formule 4-kampioenschappen en de Formule Renault 2.0 maakte hij in 2019 de overstap naar de FIA Formule 3. Het hoogtepunt kwam op het stratencircuit van Macau waar hij derde werd, voordat hij overwinningen verdiende in 2020 en 2021. Daarnaast deed hij ervaring op in LMP2- en GT3-auto's. In oktober bijna drie jaar geleden werd Sargeant aangekondigd als nieuw lid van de Williams Driver Academy. Twee zeges en de vierde plek in de eindstand van de FIA Formule 2 in 2022 waren genoeg om een Formule 1-zitje bij Williams te bemachtigen voor 2023.

Dale Coyne of Prema?

De 23-jarige uit Fort Lauderdale, Florida kan echter geen potten breken in de koningsklasse van de autosport. Sargeant wordt in de kwalificaties keer op keer verslagen door teamgenoot Alexander Albon die vorig seizoen 27 van de 28 punten voor Williams scoorde. Sargeants enige puntje kwam met de tiende plaats op het Circuit of the Americas na de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Williams-teambaas James Vowles maakte tijdens het Grand Prix-weekend in Canada duidelijk opzoek te zijn naar een nieuwe coureur en heeft zijn pijlen gericht op Carlos Sainz.

Sargeant weet naar verluidt al zeker dat er geen plek meer voor hem is op de Formule 1-grid. Autosportschrijver Jeroen Demmendaal liet in aanloop naar de IndyCar-wedstrijd op Laguna Seca van afgelopen zondagnacht weten op social media dat Sargeant in de Amerikaanse formuleklasse zal racen vanaf 2025. Een formele aankondiging zou al in juli voor de zomerstop kunnen komen. Dale Coyne Racing zou het nieuwe thuis van de coureur kunnen worden, maar ook Prema Racing, de Italiaanse renstal die volgend jaar in de IndyCar debuteert, maakt kans Sargeant binnen te slepen. Grand Prix News meldde eerder vandaag dat hij daar al zijn handtekening zou hebben gezet. Prema Racing is een oude bekende voor Sargeant die voor dat team in F3 uitkwam vier jaar geleden.

