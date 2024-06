Max Verstappen en Red Bull Racing krijgen de overwinningen in de Formule 1 de laatste weken niet meer cadeau. De concurrentie is in rap tempo dichterbij gekomen, ondanks dat Red Bull haar auto heeft voorzien van updates. Mercedes-topman James Allison stelde dat de upgrade van de RB20 misschien wel een downgrade is geweest, maar dat vindt Verstappen complete onzin.

Waar Verstappen vorig jaar in zijn Red Bull alles met twee vingers in z'n neus wist te winnen, moet hij er anno 2024 wat harder aan trekken. Hoewel Verstappen nog steeds zeven van de inmiddels tien verreden races heeft gewonnen, is hij niet meer zo dominant als voorheen. De laatste races is de concurrentie, en dan met name McLaren, rap dichterbij gekomen. Ook Mercedes zit de laatste twee races weer in de mix, al komen zij nog wel tekort om om de overwinning mee te doen. Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna probeerde Red Bull een nieuwe stap te maken door een upgradepakket te introduceren, maar deze heeft het gat naar de concurrentie niet verder vergroot. Allison stelde zelfs dat de update het gat heeft laten krimpen; hij omschreef het dan ook als een downgrade.

Artikel gaat verder onder video

Is upgrade in praktijk downgrade voor Red Bull?

"Het lijkt erop dat hun upgrade een downgrade is, dus laten we duimen dat ze echt in de problemen gaan komen", zo zei Allison in Canada. "Dat maakt het leven moeilijk, want zodra je niet meer op je gereedschap kunt vertrouwen, ga je achteruit en begin je tijd te verliezen. En tijd is je grootste vriend, maar wanneer je het verlies is het je grootste vijand." Tijdens het raceweekend in Spanje werd Verstappen geconfronteerd met deze woorden van de Mercedes-topman. De Nederlander was duidelijk niet gediend van de woorden van Allison, die volgens hem complete onzin zijn. Verstappen denkt dat Red Bull gewoon al redelijk tegen het maximale van de huidige reglementen aan zit, waardoor de concurrentie sneller vooruit kan dan zij.

LEES MEER: Plooij claimt te weten: 'Bottas praat met deze twee teams en Ocon gaat hier tekenen'

Verstappen hoort "bullshit" uit Mercedes-kamp

"Nee, dat is echt bullshit!", zo reageert Verstappen fel op de woorden uit het Mercedes-kamp. "De auto is echt wel beter geworden, maar het kan zo zijn dat de rest gewoon grotere stappen kan maken dan wij." Verstappen weet echter ook dat updates niet altijd brengen wat er op basis van de windtunnel en simulator wordt verwacht. "We weten allemaal dat updates soms beter uitpakken dan normaal, maar dat de kans ook bestaat dat alles een stuk slechter gaat. Dus ik houd me altijd een beetje in het midden", aldus Verstappen tegenover de verzamelde media.

🟠 Niets missen van Nederland op het EK? Volg dan MeeMetOranje!

Gerelateerd