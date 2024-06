James Allison, technisch directeur van Mercedes, heeft het gevoel dat de recente upgrades van Red Bull Racing eerder een 'downgrade' zijn dat een upgrade. Volgens de Brit geeft dit de concurrentie een goed gevoel.

Mercedes heeft in het huidige tijdperk van F1 pas op de plaats moeten maken als het gaat om de titelstrijd bij de coureurs en constructeurs. In 2022 en 2023 bleek Red Bull het aan het juiste eind te hebben, met Max Verstappen als de dominante coureur. In 2024 won het team ook al vijf van de eerste acht races, maar de laatste paar races waren moeizaam voor het team. Dit heeft andere teams, zoals Mercedes, hoop gegeven.

Mercedes ziet 'downgrade' bij Red Bull

In gesprek met RacingNews365 zegt Allison dat het erop lijkt dat de upgrade die Red Bull de afgelopen weken heeft doorgevoerd, een 'downgrade' was. "Ik denk dat ze [de upgrades] weer bruikbaar zullen zijn, omdat er een fatsoenlijk snelheidsbereik in de bochten is. Maar het lijkt erop dat hun upgrade een downgrade was, dus duimen maar. Het maakt het leven moeilijk, want als je je gereedschap niet vertrouwt, moet je achteruit rijden en verlies je veel tijd. Tijd is je grootste vriend en tijd verliezen is je grootste vijand. Iedereen houdt altijd van andermans ellende in dit spel."

Mercedes is grote stappen aan het zetten

Als Allison zijn focus dan richt op zijn eigen team, Mercedes, komt hij tot de conclusie dat het team stappen aan het zetten is en er beter voor lijkt te staan dan aan het begin van 2024 het geval was. “Waar we nu staan, lijkt iets beter te zijn dan waar we twee races geleden stonden. En hopelijk zijn we over een paar races nog iets beter, want we zijn van beschamend slecht en niet goed genoeg aan het begin van het jaar naar dichtbij de strijd gegaan. Met nog een beetje meer kunnen we meedoen.”

