De Formule 1-teams hebben de aanvraag bij de FIA gedaan om de nieuwe technische reglementen voor het seizoen van 2026 te bespreken. De teambazen willen morgenochtend, op de zaterdag van de Grand Prix van Canada, hun zorgen uit over een aantal punten.

De nieuwe technische reglementen werden gisteren door de internationale autosportbond onthuld. Het elektrisch vermogen van de power unit zal een veel grotere rol gaan spelen. Tegelijkertijd moet de verbruik van de benzine van de verbrandingsmotor omlaag van 100 naar 70 liter per race. Daarnaast gaat ook de aerodynamica op de schop. De DRS zal plaatsmaken voor actieve aero. De auto's moeten ook kleiner worden - van 2000 naar 1900 millimeter in breedte en een wielbasis van 3400 in plaats van 3600 millimeter - en het doel is om het gewicht met 30 kilogram naar beneden te krijgen. De teambazen zijn bang dat deze doelen niet behaald zullen worden.

De extra bespreking met de FIA en de teambazen zal deel uitmaken van een vergadering die zo nu en dan wordt gehouden met Formule 1-CEO Stefano Domenicali en de grote aandeelhouders om te overleggen over de actuele problemen in de koningsklasse, zo weet Autosport te melden. Teams hebben momenteel de verwachting dat de auto's relatief langzaam door de bochten zullen gaan door de vermindering in downforce en dat op rechte stukken het elektrisch vermogen te snel zal opraken. De auto 30kg lichter maken zou ook een onmogelijke taak zijn binnen het kostenplafond, zeker met de grotere batterij. Verder zouden de teams het gevoel hebben niet genoeg details te krijgen over de plannen voor de actieve aerodynamica.

Volgens artikel 18.2.4 van de FIA International Sporting Code moeten regelveranderingen die een grote impact hebben op het technische ontwerp of de prestaties van de auto's, op 30 juni anderhalf jaar voor de intrede worden gepubliceerd, maar dit mag verlaat worden tot oktober als de tien teams het daar unaniem mee eens zijn. Naar verluidt is er echter één renstal die dit heeft tegengehouden.

