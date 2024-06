Plooij claimt te weten: 'Bottas praat met deze twee teams en Ocon gaat hier tekenen'

Jack Plooij (63) denkt te weten hoe de rijdersmarkt in de Formule 1 zich verder gaat ontwikkelen. Volgens hem zijn er een aantal wijzigingen aanstaande en staat Esteban Ocon nu plots niet meer bovenaan het lijstje van Haas. Valtteri Bottas, die dicht bij een akkoord met Williams leek, zou nu ook met andere teams in gesprek zijn.

Bottas vertrekt na dit seizoen bij het team van KICK-Sauber, daar lijkt geen twijfel meer over te bestaan. De Fin heeft een aflopend contract en nu Sauber zich binnenkort samenvoegt met Audi, zijn het andere coureurs die op het lijstje staan van de renstal. Onlangs werd al aangekondigd dat Nico Hülkenberg het team kwam versterken, al is nog onduidelijk of daar het stoeltje van Bottas of van teamgenoot Guanyu Zhou voor wordt opgeofferd. Bottas gaat dit niet afwachten en heeft inmiddels al meerdere gesprekken achter de rug bij andere teams. Onlangs gaf hij tussen neus en lippen door al aan een eenjarige aanbieding van Mercedes te hebben afgeslagen. Williams leek wel goede papieren te hebben om Bottas in te lijven, maar volgens voormalig pitreporter Plooij heeft Bottas zijn aandacht inmiddels verlegd naar twee andere teams.

Bottas praat met Alpine, Sainz beslist voor Silverstone

De laatste weken klinken er hardnekkige geluiden dat Williams in vergevorderde onderhandelingen is met Carlos Sainz - en in dat geval is er geen plek meer voor Bottas. Williams heeft namelijk al bevestigd dat Alexander Albon gewoon aanblijft. Bottas zou daarom zijn pijlen inmiddels hebben gericht op twee andere renstallen, zo zegt Plooij bij het Race Café van Ziggo Sport. "Sainz gaat voor Silverstone beslissen wat ie gaat doen en Bottas is nu ineens in gesprek met Alpine", zo zegt de Amsterdammer, die daar zelf ook enigszins verbaasd over lijkt te zijn: "Dus wat krijgen we nou dan weer?"

Bottas praat ook met Haas, Ocon in beeld bij Sauber

Bottas lijkt echter geen eerste keus te zijn voor Alpine, want vanochtend schreef GPFans al dat Alpine volledig inzet op de komst van Sainz. Mocht dat niet lukken, dan lijkt ook talent Jack Doohan nog een streepje voor te hebben op Bottas. In dat geval zou Bottas dan de overstap maken naar Haas, zo zegt Plooij. "Als Doohan bij Alpine instapt, moet Bottas dus weer naar Haas. Dat is het verhaal", aldus de analist. Ocon, die tot voor kort favoriet was bij Haas, vertrekt nu waarschijnlijk naar Sauber, wat betekent dat ook Zhou het veld moet ruimen volgend seizoen. "Ocon gaat naar Sauber in plaats van naar Haas", aldus Plooij.

