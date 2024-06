Red Bull Racing is van plan om nog voor de zomerstop te komen met een flink upgradepakket voor de RB20. De afgelopen twee races wist Max Verstappen nog wel te winnen, maar McLaren lijkt inmiddels over het snelste pakket te beschikken. Na de winst in Spanje uitte Verstappen zijn bezorgdheid over de huidige snelheid van de RB20 en die zorgen zijn, volgens De Telegraaf binnen het team, uiterst serieus genomen.

Het 2024-seizoen bevindt zich in een spannende fase, waarbij McLaren, Mercedes en Ferrari in mindere mate de achterstand richting Red Bull Racing beginnen te dichten. Regerend kampioen Verstappen wist in Canada in veranderlijke omstandigheden te winnen en afgelopen zondag in Barcelona pakte de Nederlander ook de zege, ondanks dat McLaren over het snelste pakket beschikte.

Zorgen Verstappen

Verstappen was na afloop van de race in Spanje helder over de huidige status bij het team. Zo maande hij bij Viaplay het team aan tot verbetering. "Ik ben al langer bezorgd, want we willen natuurlijk altijd de snelste zijn en dat zijn we op dit moment natuurlijk niet. En er moet hard gewerkt worden om dat weer te verbeteren. Vandaag waren ze sneller en beter op de banden. Dat zijn twee hele belangrijke dingen", zo vertelde hij.

Red Bull reageert door updates naar voren te schuiven

Als antwoord daarop is het Oostenrijkse team naar verluidt achter de schermen hard bezig om met verbeteringen te komen. Dit weekend wordt er geracet in Oostenrijk en de week erna in Silverstone. Het weekend daarop, dat van 13 en 14 juli is er geen race en dan worden er extra uren gemaakt in Milton Keynes om het nieuwe updatepakket nog voor de zomerstop gereed te hebben.

