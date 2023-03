Brian Van Hinthum

Zaterdag 4 maart 2023 06:59

Na de eerste vrijdag van het seizoen is het vandaag tijd voor het échte werk: de kwalificatie. Voor het eerst dit seizoen gaan de heren op jacht naar de felbegeerde pole position. Vanaf hoe laat moet je inschakelen om er vanaf het eerste ogenblik bij te zijn in de jacht op P1?

De Grand Prix van Bahrein van 2022 werd in ieder geval voor Max Verstappen en Red Bull Racing een race om snel te vergeten. Al op de zaterdag in de kwalificatie bleek dat Ferrari gedurende de winter een gigantische slag had geslagen en de spijker op de kop had geslagen wat betreft de nieuwe reglementen. Charles Leclerc greep knap de pole position en in de race leek het verschil wat kleiner, maar was de Ferrari alsnog oppermachtig. Tot overmaat van ramp viel de bolide van de Nederlander stil met een brandstofsysteem, terwijl even later ook Sergio Pérez met vergelijkbare problemen moest uitstappen. Het werd een dramaweekend voor de Oostenrijkse renstal, maar een voorbode op de rest van het jaar werd het natuurlijk niet.

De vrijdag in Bahrein

Fernando Alonso was gisteren verrassend de snelste van iedereen in de vrije trainingen. De Aston Martin-coureur klokte een tijd van 1:30.907 en was daarmee bijna twee tienden van een seconde sneller dan de Red Bull Racing-bolides van Max Verstappen en Sergio Pérez. Terwijl Charles Leclerc op de vierde plek terechtkwam, wist Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz in beide sessies niet in de buurt van de top tien te komen. De Spanjaard maakte ook nog eens een flinke spin mee in VT1. Lewis Hamilton werd achtste in de avondsessie achter Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Pierre Gasly. Nyck de Vries moest het doen met een negentiende plek aan het eind van de vrijdag.

Tijdschema

De vrijdag zit er inmiddels op en de coureurs hebben weer een wat beter beeld gekregen over hoe zij er voor staan richting de allereerste échte test van het seizoen: de kwalificatie van zaterdagmiddag. Desondanks krijgen zij toch nog één keer de gelegenheid om te testen en die mogelijkheid is er vanaf 12:30 uur Nederlandse tijd. Vervolgens is het toeleven naar de strijd om de pole. Vanaf 16:00 uur gaan we van start met de eerste kwalificatie van het seizoen.

Goedemorgen GPFans

