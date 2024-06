In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na afloop van de F1 Grand Prix van Spanje hadden Ferrari-teamgenoten Carlos Sainz en Charles Leclerc het met elkaar aan de stok. De laatstgenoemde liep een beschadigde voorvleugel op na een 'onnodige' inhaalactie van Sainz. De lokale held vindt dat Leclerc veel te vaak klaagt. Er is meer gaande bij de Scuderia, want naar verluidt heeft hun technisch directeur getekend bij Aston Martin. Dat maakt de plek vrij voor de eventuele komst van Adrian Newey. De toekomst van Max Verstappen blijft nog onzeker, want niet alleen Toto Wolff maar nu ook de CEO van Mercedes, Ola Källenius, heeft duidelijk gemaakt de Limburger 'in zilver te kunnen zien'. Ondertussen heeft Audi haar ogen gericht op Liam Lawson en is Sainz in beeld gekomen bij Alpine. Verder komt Lewis Hamilton nog voor Verstappen op.

'Technisch directeur Ferrari tekent bij Aston Martin, ruimbaan voor komst Adrian Newey'

Enrico Cardile, technisch directeur bij het Formule 1-team van Ferrari, heeft naar verluidt een aanbieding bij Aston Martin geaccepteerd. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.uno. Het vermeende vertrek van Cardile naar Aston Martin, betekent echter dat er plaats wordt gemaakt voor de mogelijke komst van Adrian Newey. Newey is één van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 en wordt al enige tijd gelinkt aan het team van Ferrari, nadat hij eerder dit jaar zijn vertrek bij Red Bull Racing aankondigde. De 65-jarige Brit heeft nog altijd geen nieuwe werkgever voor vanaf 2025 aangekondigd, waardoor het dan ook de vraag is of Newey überhaupt door wil in de Formule 1, of met pensioen gaat. Lees hier het hele artikel over de overstap van de technisch directeur van Ferrari naar Aston Martin.

Mercedes-Benz CEO wakkert geruchten Verstappen-transfer aan: 'Zilver zou Max goed staan'

Ola Källenius sluit zich aan bij Toto Wolff en hoopt Max Verstappen over te halen naar het Mercedes F1-team. De CEO van de autogigant was aanwezig bij de Grand Prix van Spanje, waar hij Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko ontmoette en zich uitsprak over de kansen van de Nederlander bij Mercedes. De Duitse renstal lijkt te mikken op 2026 als moment om Verstappen weg te halen bij Red Bull. "De beste coureur wil ook de beste auto. En het is aan ons om het beste pakket bij elkaar te brengen," begon Källenius tegenover Sky Sports Deutschland. De in Zweden geboren Duitse zakenman is al meer dan dertig jaar werkzaam bij Mercedes-Benz en in 2019 volgde hij Dieter Zetsche op als de voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Mercedes-Benz Group AG. "De kaarten zullen opnieuw geschut worden in 2026. Er komt een nieuwe pikorde met nieuwe regels. Dat is een mogelijkheid. Wie weet. Maar ik denk dat Max er wel goed uit zou zien in zilver, wat vinden jullie?" Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de Mercedes-Benz CEO over Max Verstappen.

Sainz haalt zijn schouders op na opmerking Leclerc: "Het komt te vaak voor dat hij klaagt"

Charles Leclerc was niet onder de indruk van de touché met Carlos Sainz tijdens de F1 Grand Prix van Spanje. De lokale held kreeg de wind van voren van zijn Ferrari-teamgenoot, maar vuurde na afloop van de race terug. Na het horen van de kritische woorden van Leclerc zei Sainz namelijk tegenover Sky Sports F1: "Het gebeurt te vaak dat hij na de race klaagt over iets. Eerlijk gezegd, op dit punt van het seizoen... Ik weet het niet, ik viel gewoon aan. Wij reden op nieuwe softs en de Mercedessen op een gebruikt setje. We moesten gewoon de aanval inzetten in de eerste ronden en gebruikmaken van de nieuwe banden en ze proberen in te halen, zoals ik voor de race al zei. Ik haalde Charles in, omdat... Ik weet niet of hij een fout maakte of dat hij teveel aan het sparen was. Ik deed vervolgens een undercut op Lewis en we haalden Russell bijna in tijdens de pitstops, dus ik probeerde gewoon te doen wat ik hoor te doen als coureur." Lees hier het hele artikel over Carlos Sainz die vurig reageert op Charles Leclerc.

'Audi focust zich op Lawson nu Sainz naar Williams vertrekt'

Het Formule 1-team van Sauber/Audi heeft de jacht geopend op Red Bull-coureur Liam Lawson, nu Carlos Sainz naar verluidt naar Williams vertrekt, en Esteban Ocon aanstalten maakt om bij Haas te tekenen. Dat meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Lawson heeft zichzelf afgelopen jaar als invaller bewezen in de Formule 1, maar zal zelf hopen op het tweede zitje bij Visa Cash App RB, om zo zicht te houden op een eventueel stoeltje bij Red Bull Racing. Daar moet echter de keuze nog gemaakt worden tussen Lawson of het verlengen van Daniel Ricciardo, die momenteel een slecht seizoen kent, maar hoog op het favorietenlijstje van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner staat. Audi heeft dus weinig beweegruimte, en zal snel moeten toeslaan als ze ongeschonden uit het huidige silly season willen komen. Lees hier het hele artikel over Audi dat aast op Red Bull-reservecoureur Liam Lawson.

'Sainz krijgt verrassend nieuws: ook dít Formule 1-team geïnteresseerd in handtekening'

Carlos Sainz Jr. (29) moet na dit seizoen vertrekken bij het Formule 1-team van Ferrari, maar heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden. Hoewel er her en der al enkele opties zijn weggevallen, komt er nu plots ook een optie bij. Het Spaanse El Confidencial meldt namelijk dat niemand minder dan Alpine zich heeft gemeld in de strijd om de handtekening van Sainz. Hij is om meerdere redenen interessant voor Alpine. Allereerst reed de geboren Madrileen in het verleden al voor Renault, waardoor hij de fabriek, de mensen en de werkwijze kent. Daarnaast beschikt hij over de benodigde kwaliteiten om het team verder vooruit te helpen. Ook het feit dat hij de Spaanse nationaliteit draagt, is een voordeel voor Alpine. Hoewel het merk Frans is, is Spanje een grote afzetmarkt voor Renault. CEO Luca de Meo heeft veel connecties in Spanje, spreekt vloeiend Spaans en heeft een tweede woning in dat land. Samen met Flavio Briatore hoopt hij een verrassende slag te kunnen slaan op de rijdersmarkt door Sainz te contracteren. Lees hier het hele artikel over Carlos Sainz die een contract heeft aangeboden van Alpine.

Hamilton over boegeroep richting Verstappen: "Max levert fantastisch werk"

Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken tegen het boegeroep richting Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen won afgelopen zondag op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Spanje, maar dat werd op de tribunes niet door iedereen gewaardeerd. Zo klonk er ook tijdens de podiumceremonie boegeroep vanuit het publiek tijdens het Nederlandse volkslied. En dat moet stoppen, aldus Hamilton: "Eerlijk gezegd zit ik niet veel op social media en lees ik het nieuws niet, dus ik ben er niet echt van op de hoogte", doelt hij na afloop van de race desgevraagd op de online kritiek op Verstappen. "Maar tijdens raceweekenden heeft hij altijd ontzettend veel supporters, altijd. Hij krijgt altijd geweldige support. Aan het eind van de dag levert hij fantastisch werk. Hij levert ieder weekend. Hij heeft een geweldig team en vanzelfsprekend een geweldige auto, maar dat kan je hem niet aanrekenen." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die opkomt voor Max Verstappen.

