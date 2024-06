Enrico Cardile, technisch directeur bij het Formule 1-team van Ferrari, heeft naar verluidt een aanbieding bij Aston Martin geaccepteerd. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.uno. Dit zou de weg vrij kunnen maken voor de komst van Adrian Newey.

Enrico Cardile zou "na een aantal belangrijke telefoontjes" hebben besloten om een aanbod van Lawcenre Stroll te accepteren, en de overstap van Ferrari naar het Formule 1-team van Aston Martin te maken. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.uno zojuist. Cardile vertolkt sinds afgelopen jaar de rol van technisch directeur bij Ferrari. De Italiaanse site meldde eerder al correct dat Loic Serra, een gewilde Mercedes-engineer, de overstap naar Ferrari zou maken. Serra zal naar verluidt de komende tijd grotendeels de taken van Cardile over gaan nemen.

Ruimbaan voor Newey?

Het vermeende vertrek van Cardile naar Aston Martin, betekent echter ook dat er plaats wordt gemaakt voor de mogelijke komst van Adrian Newey. Newey is één van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 en wordt al enige tijd gelinkt aan het team van Ferrari, nadat hij eerder dit jaar zijn vertrek bij Red Bull Racing aankondigde. De 65-jarige Brit heeft nog altijd geen nieuwe werkgever voor vanaf 2025 aangekondigd, waardoor het dan ook de vraag is of Newey überhaupt door wil in de Formule 1, of met pensioen gaat.

