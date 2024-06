Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken tegen het boegeroep richting Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen won afgelopen zondag op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Spanje, maar dat werd op de tribunes niet door iedereen gewaardeerd.

Max Verstappen is nog altijd heer en meester in de Formule 1. De auto van Red Bull Racing is momenteel aanzienlijk minder dominant dan twaalf maanden geleden, maar toch wist de 26-jarige Limburger afgelopen zondag in Barcelona opnieuw de overwinning uit het vuur te slepen. Verstappen ging bij de start aan Lando Norris voorbij en nam twee ronden later op indrukwekkende wijze George Russell te grazen, waarna hij de leiding in de wedstrijd overnam. Vervolgens legde de Nederlander een race pace op de mat, waarmee hij Norris in de McLaren richting het einde van de race nipt voor wist te blijven.

Boegeroep richting Verstappen

Het was voor Verstappen alweer zijn zevende overwinning in tien races, waarmee hij met 219 een voorsprong van 69 punten op de nummer twee in het wereldkampioenschap, Lando Norris, heeft. Het is logisch dat de niet Verstappen-fans niet per se genieten van de dominantie van de drievoudig wereldkampioen, maar volgens Lewis Hamilton moeten mensen wel waardering hebben voor wat hij momenteel doet in de sport. Zo klonk er ook tijdens de podiumceremonie in Spanje boegeroep vanuit het publiek tijdens het Nederlandse volkslied.

Hamilton spreekt zich uit

En dat moet stoppen, aldus Hamilton: "Eerlijk gezegd zit ik niet veel op social media en lees ik het nieuws niet, dus ik ben er niet echt van op de hoogte", doelt hij na afloop van de race desgevraagd op de online kritiek op Verstappen. "Maar tijdens raceweekenden heeft hij altijd ontzettend veel supporters, altijd. Hij krijgt altijd geweldige support. Aan het eind van de dag levert hij fantastisch werk. Hij levert ieder weekend. Hij heeft een geweldig team en vanzelfsprekend een geweldige auto, maar dat kan je hem niet aanrekenen."

