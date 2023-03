Redactie

Woensdag 1 maart 2023 11:21 - Laatste update: 11:45

Woensdag werd bekend dat de Formule 1-radiorechten in Nederland ook in handen zijn van Viaplay. Daardoor heeft de rechtenhouder van de afgelopen jaren, Grand Prix Radio, de overstap moeten maken naar België. Met de radiorechten van België kan de zender doorgaan met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij tijdens de Grand Prix-weekenden.

Grand Prix Radio is opgericht in 2010. Destijds was het dé zender voor al het Formule 1-nieuws en daar zijn de radiorechten ook bijgekomen. Vanaf 2022 is Viaplay de uitzendgemachtigde in Nederland als het gaat om de beelden van de koningsklasse en dat is vanaf 2023 ook zo met de radiorechten. Mol is voor velen echter nog altijd de stem van de sport en daarom kozen veel luisteraars er vorig jaar voor om tijdens de races het geluid van Mol op te zetten. Dat kan aankomend seizoen nog steeds, maar door de aanschaf van Viaplay, is de zender van Mol overgeschakeld naar de Belgische radiorechten.

Commentaar Formule 1

Het nieuws dat Viaplay in 2023 ook in bezit is van de radiorechten is ook op Twitter bekend geworden en hier een greep uit de reacties.

Je weet dat je impact maakt, als Viaplay zo wanhopig is dat ze nu zelfs radiorechten gaan kopen! 😂😂😂 — Daniël Wagenaar (@dnmw2705) March 1, 2023

En hopelijk een win win situatie voor jullie, nu de Belg jullie ook kan vinden door alle media aandacht 🤣 — mama (@prouddmama) March 1, 2023

Te zielig die mannetjes in de top bij viaplay.

Het is ook een mogelijkheid om samen te werken en er het beste voor de kijker en of luisteraars van te maken.

Iets met een langetermijnvisie….. — Serge (@swj0508) March 1, 2023

Het is ook te zielig voor woorden dat Viaplay dit doet. — Pak schaal #37 (@pakschaal_37) March 1, 2023

Ik ben ontzettend blij dat jullie ervoor zorgen dat Nederland (en nu ook België) kan genieten van het enige echte goede commentaar tijdens de F1 weekenden! Veel dank daarvoor 😉👍 — Mitchell (@Cycling_Mitch) March 1, 2023

Is Viaplay echt zo sneu dat ze puur die radiorechten kopen om Grand Prix Radio dwars te zitten en er vervolgens niets mee doen? — Nick (@nvandenbroek) March 1, 2023

Ik hoef geen Belgische vlag 🇧🇪 in die app — Marc Goudappel (@mgoudapp) March 1, 2023

Wat een rotstreek van #viaplay en wat een geweldige zet van jullie ❤️ als ik het management was van viaplay zou ik toch eens achter mijn oren gaan krabben waarom ze niet gewoon een samenwerking aan zijn gegaan. Dit kost ze bakken geld zonder dat het ze iets oplevert 😳 — mama (@prouddmama) March 1, 2023

Wouw! Wat moet je als streamingdienst voor tv met radio rechten? Alleen maar om @Olav_Mol een hak te zetten? Trieste club dat @viaplaysportnl gelukkig heeft @grandprixradio in België de rechten 🙏🏻 helden voor het bedenken dan die constructie! https://t.co/1QTpasGojw — Wouter Kamp (@Wouter_Kamp) March 1, 2023

@grandprixradio @Olav_Mol Misschien een idee om ook alvast de rechten voor Suriname en de Antillen te kopen, voordat Via**** ook België op gaat kopen.... — D. (@dennistd) March 1, 2023