Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 09:29 - Laatste update: 11:43

Volgens het Het Belang van Limburg heeft Viaplay in Nederland de radiorechten van de Formule 1 gekocht en kan Olav Mol daardoor niet meer het vertrouwde geluid laten horen via Grand Prix Radio. De Nederlander heeft echter via een omweg alsnog het geluid in handen, want de radiorechten van België zijn binnengehaald.

Voor velen is Mol nog altijd het geluid van de Formule 1. De commentator werd eind 2021 niet meegenomen naar de partij die de Formule 1-rechten in Nederland had overgekocht, Viaplay. Voorheen was het Formule 1-spektakel te zien bij Ziggo Sport en met de komst van Max Verstappen werd de sport populairder dan ooit. De radiorechten waren al tijden in handen van Mol en sinds dat de beelden naar de Scandinavische partij zijn gegaan, ligt de focus op de radiorechten.

Artikel gaat verder onder video

Uitwijken België

Doordat Mol nu de radiorechten in België heeft aangekocht, is het vertrouwde stemgeluid voor velen alsnog verzekerd. Mol en Jack Plooij kunnen daardoor ook in 2023 verslag doen van de races op de radio, zij het via een technische omweg.

Grand Prix Radio werd in 2010 door Mol opgericht. Destijds was het een zender die de hele dag Formule 1-nieuws bracht. Vanaf vorig jaar is het een duidelijk alternatief geworden, op het geluid bij Viaplay, waar toch wel wat kritiek op was. De app doet het goed, want het afgelopen jaar waren er gemiddeld zo'n 1,2 miljoen luisteraars per week, daarnaast zijn er zo'n 775.000 actieve gebruikers van de app.

Update: Reactie Grand Prix Radio

GPFans heeft contact opgenomen met Grand Prix Radio voor een reactie op het nieuws dat de zender de radiorechten in België heeft aangeschaft. De radiozender bevestigt de aankoop, maar weerhoudt zich op dit moment nog van enig commentaar.