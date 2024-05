Het Formule 1-team van Alpine heeft naar verluidt een beroep gedaan op Flavio Briatore om terug te keren bij de renstal. De Italiaan verdween in 2009 uit de sport nadat bekend werd dat hij een hoofdrol had gespeeld in het roemruchtige Crashgate-schandaal.

Het lijkt alle hens aan dek voor het Formule 1-team van Alpine. De Franse fabrieksformatie kent dit seizoen tot op heden zeer teleurstellende resultaten en haalt regelmatig de krantenkoppen vanwege een komen en gaan van kopstukken binnen de renstal. Daarnaast lijkt er onvrede te bestaan rondom de line-up van het team. Naar verluidt overweegt Alpine om Esteban Ocon te schorsen voor het aanstaande weekend in Canada, nadat hij afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Monaco een botsing met teammaat Pierre Gasly veroorzaakte.

Flavio Briatore

Het Italiaanse Corriere della Sera meldt nu dat Alpine-president Luca de Meo een beroep heeft gedaan op Flavio Briatore, om als special supervisor aan de slag te gaan voor het team. Zijn rol zou dan zijn om zoveel mogelijk goeie technici binnen te halen, aangezien David Sanchez momenteel de enige 'grote naam' is die Alpine nog heeft. Briatore zou zelfs al hebben gesproken met Adrian Newey, het voormalige technische opperhoofd van Red Bull Racing. Naar verluidt zou het niet gaan om een meerjarige deal, maar een tijdelijke aanstelling, om bij het aanbreken van het nieuwe tijdperk in 2026 beter voor de dag te kunnen komen.

Flavio Briatore

Levenslange schorsing

Briatore is een grote naam in de wereld van de Formule 1. Na een sowieso al indrukwekkende loopbaan ging hij in 2000 als teamleider aan de slag bij Renault. Als manager van Fernando Alonso bracht hij daarnaast de coureur de sport in die in 2005 en 2006 wereldkampioen zou worden namens de Franse formatie. In 2009 werd Briatore ontslagen bij het team, toen hij ervan werd beschuldigd een grote rol te hebben gespeeld bij het Crashgate-schandaal. Later dat jaar kreeg hij van de FIA om dezelfde reden een levenslange schorsing opgelegd, al werd deze in 2010 in de rechtbank weer ongeldig verklaard.

