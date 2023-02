Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 12:45 - Laatste update: 12:53

Het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat dit jaar op de schop. De veelbesproken laatste chicane van het circuit wordt verwijderd, waardoor het circuit weer terugkeert naar de originele lay-out van 2007 en eerder. Daarnaast worden nog een aantal andere veranderingen wereldkundig gemaakt.

Het in Spanje gelegen Circuit de Barcelona-Cataluya werd in 1991 gebouwd in Montmeló. Meteen vanaf dat zelfde jaar kon er gereden worden op het circuit en dat werd dan ook gedaan door de koningsklasse. Nigel Mansell was de man die de eerste race op het Catalaanse circuit op zijn naam wist te schrijven. Het circuit dat zestien bochten rijk is en wordt gereden over 4,675 kilometer wordt doorgaans beschouwd als een redelijk all-round circuit met lange rechte stukken en een variatie aan verschillende soorten bochten.

Chicane

Met name de laatste bocht van het circuit werd vaak van de nodige kritiek voorzien. Het gaat daarbij om de chicane die vanaf 2007 wordt gebruikt. Na 2006 werd de laatste sector aangepast en langzamer gemaakt om inhalen makkelijker te maken. In 2004 werd La Caixa, de tiende bocht, al krapper gemaakt om een langere remzone te creëren. Dat leverde echter niet de gewenste resultaten op en dus ging deze bocht weer naar de oude, snellere lay-out sinds vorig jaar. Al langere tijd zongen de geruchten over het verwijderen van de bekritiseerde chicane en dat is nu dus werkelijkheid geworden.

Meerdere aanpassingen

Het is overigens niet de enige verandering aan het circuit in Barcelona. Naast de chicane wordt er ook een langere uitloopzone aangelegd na bocht één op het circuit. Het circuit wordt achttien meter korter en er worden nieuwe TECPRO-muren geplaatst in de laatste twee bochten. Ook wordt het scorebord op het rechte stuk gemoderniseerd.

BREAKING: The #SpanishGP will be changing its track configuration



The final chicane will be removed, leaving the circuit to its original last two corner layout!#F1 pic.twitter.com/qCVJy0t8Lt — Formula 1 (@F1) February 27, 2023