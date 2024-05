Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat het Red Bull Racing dit weekend niet lukken om te knokken om de zege. De Oostenrijker gaat ervan uit dat McLaren de dienst uit zal gaan maken voor de Ferrari's en dat dan pas het Oostenrijkse team komt, samen met Mercedes.

Het wil Red Bull Racing in Imola nog niet lukken om de snelste tijden te rijden. Tijdens de eerste twee oefensessies was er namelijk nog een heleboel geworstel te zien bij de twee coureurs van het team. In de derde vrije training ging het weliswaar beter, maar het gat, vergeleken met de snelste tijd van Oscar Piastri, was aanzienlijk. Ook Mercedes reisde naar Italië af met flink wat updates, net als veel andere renstallen. De brigade uit Brackley ziet positieve signalen, want het verschil was slechts een paar tienden.

McLaren maakt de dienst uit

Tegenover Sky Sports F1 gaat Wolff in op de pikorde in Imola: "De rangorde zal niet zo veel meer veranderen, want wij staan nog steeds op de vierde plek. Wel staan we misschien wat dichter bij een aantal andere teams. McLaren is vooral ongelooflijk snel", zo opent de teambaas van Mercedes. In Miami wist Lando Norris zijn eerste zege te pakken en Wolff sluit niet uit dat McLaren wederom het snelste pakket heeft. "McLaren is over één ronde en in de longruns met afstand het snelst. Daarachter heb je een groep die dicht bij elkaar zit en ik denk dat dit dan eerst de Ferrari's zijn, daarna komen de Red Bull's en daarachter zitten wij. Wel zitten we heel dicht bij elkaar", zo wijst Wolff naar de pikorde.

Competitiviteit binnen Formule 1

De afgelopen maanden werd er juist gewezen naar een dominant Red Bull, maar Wolff ziet juist dat de onderlinge verschillen per race kleiner worden. "Enkele jaren geleden had met je drie of vier tienden achterstand nog wel de derde of vierde plek in handen. Nu hebben we dezelfde achterstand, maar sta je zevende en achtste. We willen ook dat dit zo gaat in de Formule 1, maar dan zie je er wel slecht uit, als je het niet voor elkaar hebt", aldus Wolff.

