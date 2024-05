Charles Leclerc heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna afgesloten als snelste. De Ferrari-coureur klokte een rondetijd van 1:16.990 en was hiermee ruim een tiende sneller dan George Russell en Carlos Sainz. De Red Bull's moesten genoegen nemen met de vierde en vijfde tijd. Een rode vlag was er voor Alexander Albon, die stilviel in zijn Williams.

Het was prachtig zonnig weer toen de eerste vrije training in Imola van start ging. Vorig jaar stond het gebied nog onder water en moest het raceweekend worden afgeblazen, maar dit jaar lijkt alles anders, alhoewel er voor zondag nog een kleine kans op regen is. De eerste oefensessie kon echter onder prima omstandigheden worden afgewerkt. En dat was prettig voor de Formule 1-teams, want een groot deel had updates meegenomen en konden deze zodoende goed uittesten. We zagen niet alleen veel nieuwe onderdelen de baan opgaan, maar ook veel verschillende bandenkeuzes. Zowel de softs, mediums als hards kwamen in de beginfase voorbij. Op de mediumband was Russell aan het begin de snelste. Hij bleef Verstappen, die op de softs reed, met bijna anderhalf tiende voor. Ook Hamilton klokte op de gele variant een snellere tijd dan Verstappen. Mercedes begon zodoende goed aan de eerste vrije training in Imola.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geslacht op social media na niet dragen Senna-shirt tijdens eerbetoon: 'Doet ie voor Kelly!'Lees meer

Rode vlag voor Albon, Tsunoda verrast met snelle tijd

Williams moest de tweede helft van de training met één auto verder, want de bolide van Albon gaf de geest. De Williams leek plots zichzelf uit te schakelen en er was niets dat Albon nog kon doen. Hij parkeerde zijn auto in het gras en dit resulteerde in een kortstondige rode vlag. Na enkele minuten werd de sessie hervat en maakten veel coureurs de switch naar de zachte band. Dit resulteerde dan ook in een wisseling van de wacht. De Mercedessen werden gepasseerd door de Ferrari's van Sainz en Leclerc. Russell wist zich even later wel weer tussen de beide rode bolides te nestelen. Red Bull liet zich enige tijd niet aan de voorkant van het veld zien. Dat deed wel Tsunoda, die met een snelle run naar de vierde tijd wist te gaan, achter Leclerc, Russell en Sainz.

Red Bull niet bij snelste tijden, Ferrari en Mercedes wel

In het laatste kwartier van de training probeerde Red Bull het nog wel een keer op de zachte band, maar beide coureurs wisten niet in de top 3 te komen. Over de boordradio was ook duidelijk te horen dat Verstappen nog niet tevreden was met de grip van de auto. Hij ging zelfs meerdere keren door het grind omdat hij zijn RB20 niet op tijd gekeerd kreeg. Uiteindelijk gingen de coureurs nog even aan de slag met long runs en zodoende werden er geen rondetijden meer verbeterd. Leclerc mocht zich dan ook de snelste van de eerste vrije training noemen. Met een rondetijd van 1:16.990 was hij ruim een tiende sneller dan nummer twee Russell en nummer drie Sainz. Pérez werd vierde, gevolgd door Verstappen, Tsunoda, Hamilton, Piastri, Alonso en Gasly.

🏁 CHEQUERED FLAG - FP1 🏁



LEC (📸)

RUS

SAI

PER

VER

TSU

HAM

NOR

PIA

ALO#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/vucANeFrsZ — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Gerelateerd