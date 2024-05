Max Verstappen was het snelst tijdens de sprintkwalificatie op het Miami International Autodrome. Red Bull Racing heeft in aanloop naar de Sprint op het circuit in Florida onderdelen moeten vervangen bij de kampioenschapsleider.

De Limburger mag de Sprint op de zaterdag van het F1 Grand Prix van Miami-evenement dus vanaf pole position aanvangen. Het was echter Lando Norris die de toon zette in SQ1 en SQ2. De vele, nieuwe upgrades op de MCL38 van McLaren leken dus te werken, maar een foutje in SQ3 zorgde er echter voor dat zijn kans op de pole in rook opging. Norris zal de Sprint aan moeten vangen vanaf P9. Ook al leek Verstappen niet de sterkste op de vrijdag, toch kwam hij in de allerlaatste sessie weer bovenaan te staan. Met een rondetijd van 1:27.641 klokte hij, tot zijn eigen verbazing, de snelste tijd. Charles Leclerc werd tweede voor Sergio Pérez.

Vier teams vervangen onderdelen

Red Bull moest na de sprintkwalificatie nog wel even aan de bak. Zo heeft Verstappen een nieuwe headrest gekregen van het Oostenrijkse team. Daarnaast zijn de monteurs druk bezig geweest met de O-ringen van de pijpleidingen van de verbrandingsmotor te vervangen.

Pierre Gasly heeft van Alpine een nieuw regenlicht gekregen. Het waterverdeelstuk aan de rechterkant van de Williams is vervangen bij Alexander Albon evenals de bijbehorende O-ringen. De monteurs van Kick Sauber hebben ook niet stilgezeten. De bekabeling van de motor van Valtteri Bottas is vervangen en de Fin heeft ook een nieuw zekeringskastje gekregen.

Normaal gesproken mogen er geen grote veranderingen worden aangebracht, wanneer de auto's in parc fermé staan. Als dat wel gebeurt, dan moet een coureur vanuit de pitstraat beginnen. Er zijn echter bepaalde onderdelen die wel vervangen mogen worden met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA. Bovenstaande onderdelen vallen daar onder volgens artikel 40.3 van het sportief reglement.

